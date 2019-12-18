Политика

REGNUMREGNUMМеркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
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Меркель: Германия выступает против экстерриториальных санкций США

РЕН ТВ08:01

Германия выступает против санкций США по «Северному потоку-2»

Коммерсантъ09:04

Меркель заявила, что Германия не приемлет экстерриториальные санкции

ТАСС08:33

Меркель предупредила, что Германия не приемлет никакие экстерриториальные санкции

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В Госдуме оценили позицию Меркель в ситуации с «Северным потоком — 2»

RT на русском09:45

В Германии выступили с критикой санкций США против «Северного потока – 2»

REGNUM08:20

Меркель: санкции США могут осложнить переговоры Москвы и Киева по газу

РИА Новости08:16
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Общество

40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово

Около 40 граждан Израиля задержаны в московском аэропорту Домодедово, причины пока неизвестны.
Вести.Ru 10:20
Транспорт

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Как рассказала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством.
РИА Новости 09:30
Политика

Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
REGNUM 06:47
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
Политика

Народный совет ЛНР принял закон о границах республики

Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял закон, определяющий границы ЛНР в пределах Луганской области Украины, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:32
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
Здоровье

В мэрии Москвы объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу

О приезде омоновцев в городскую больницу РБК сообщил профсоюз «Альянс врачей».
РБК 09:43
Политика

Названы сроки новых переговоров России и Украины по транзиту газа

Переговоры по транзиту российского газа через Украину могут возобновиться в апреле-мае 2020-го, если соответствующий договор не будет подписан до конца 2019 года.
Lenta.ru вчера в 15:48
Политика

Зеленский продлил действие старого закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пролонгировании до конца 2020 года закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
REGNUM 08:28
Политика

Палата представителей начала заседание по вынесению импичмента Трампу

После вынесения импичмента Трампу в палате представителей дело перейдет в сенат, которому предстоит провести судебный процесс над президентом.
РИА Новости 09:06
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Общество

Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.
ТАСС 08:58
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

RT на русском 06:43
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Политика

Захарова призвала Токио не допускать инцидентов с японскими рыбаками

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Токио принять эффективные меры по соблюдению положений двусторонних договоренностей, чтобы не допускать повторения инцидента с задержанными в водах южной части Курил японских рыболовецких судов, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 09:44
Политика

Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
RT на русском 08:03
Армия и оружие

Российский сверхзвуковой бомбардировщик заметили в Иране

Издание утверждает, что бомбардировщики вылетели со своих баз в РФ для выполнения боевых задач в Сирии, а маршрут через Иран позволяет им сократить время в пути.
News.ru 10:13
Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM 03:27
Общество

Госдума приняла закон о виноделии в России

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина.
Газета.Ru 07:44
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
Общество

Девочка из России попала в рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров

РБК 09:34
Армия и оружие

Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии

Газета.Ru 08:51
Происшествия

Солдаты отсудили 6 млн руб. у Минобороны за расстрел из танка

Ленинградский областной суд обязал Министерство обороны выплатить в общей сложности 6 млн руб. троим бывшим срочникам в качестве компенсации за травмы, полученные во время стрельб.
РБК 10:03
Политика

Бабченко рассказал, что его выдворили из Израиля

РЕН ТВ 07:46
Политика

В ЛНР латвийского шпиона «Эльфа» приговорили к 10,5 годам тюрьмы

Верховный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил к 10,5 годам тюрьмы жителя Латвии, завербованного, по данным МГБ ЛНР, латвийской спецслужбой под псевдонимом "Эльф".
РИА Новости 06:59
Общество

В Петербурге из-за угрозы наводнения приготовились закрыть дамбу

В ночь на четверг в Северной столице может начаться нагонное наводнение.
Российская газета 03:47
Происшествия

В Серпухове полицейские случайно задушили буйного задержанного

Полицейские в Серпухове случайно задушили буйного задержанного, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 08:44
Происшествия

Суд отказался отпустить Беслана Шебзухова под домашний арест

Защита инспектора кадастровой палаты Беслана Шебзухова, обвиняемого по делу о взятке, попросила смягчить ему меру пресечения, но суд отказался отпустить его под домашний арест.
Кавказский узел вчера в 20:44
Политика

Ельцин лично вызволил Дудаева из-под ареста в Боснии

Президент непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохар Дудаев был вызволен из-под ареста в Боснии и Герцеговине, куда он прибыл с визитом в сентябре 1992 года, после звонка первого президента России Бориса Ельцина.
Lenta.ru 05:58
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