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Planet Today
Planet Today

Меркель заявила о поддержке ЕС мирных демонстрантов в Белоруссии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз поддерживает проходящие в Белоруссии мирные демонстрации и стране необходим национальный диалог, учитывая то, что на выборах были зафиксированы нарушения.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Меркель заявила, что ЕС поддерживает мирных демонстрантов в Белоруссии

"Россия и Белоруссия тесно связаны друг с другом договоренностями, и все же мы дали ясно понять, что военное вмешательство со стороны России, конечно, значительно осложнило бы ситуацию", - отметила Меркель, назвав "гипотетическими" вопросы журналистов на эту тему.
ТАССвчера в 09:48
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Инфорос

Меркель: ЕС поддерживает мирных демонстрантов в Белоруссии

Инфоросвчера в 10:14
Взгляд.ру

Меркель призвала не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии

Взгляд.рувчера в 09:33
ТАСС

Меркель заявила, что ЕС поддерживает мирных демонстрантов в Белоруссии

ТАССвчера в 09:48
RT на русском

Меркель: Белоруссия должна сама выбрать независимый путь

RT на русскомвчера в 09:37
News.ru

Меркель: Евросоюз поддерживает мирных демонстрантов в Белоруссии

News.ruвчера в 09:56
Московский Комсомолец

Меркель заявила о поддержке ЕС протестующих в Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 09:15
Газета.Ru

Меркель выступила против внешнего вмешательства в ситуации в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 09:26

В Новосибирской области ряд зданий получили сообщения о «минировании»

Правоохранительные органы в Новосибирской области вновь проводят проверки после получения сообщений о "минировании" зданий учреждений здравоохранения, судов, налоговой службы и детсадов, признаков взрывных устройств не обнаружено, сообщает в четверг областное правительство.
РИА Новости22:45
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Хацкевич: «Ананидзе приехал в „Ротор“ в разобранном состоянии»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал итоги матча 3-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:3), а также рассказал о состоянии новичка команды Джано Ананидзе, который пока не дебютировал за волгоградский клуб.
Sport24.ruвчера в 14:21

СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
ТАСС00:46
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