Меркель заявила о поддержке ЕС мирных демонстрантов в Белоруссии
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз поддерживает проходящие в Белоруссии мирные демонстрации и стране необходим национальный диалог, учитывая то, что на выборах были зафиксированы нарушения.В источнике
С чего всё началось
Меркель заявила, что ЕС поддерживает мирных демонстрантов в Белоруссии
"Россия и Белоруссия тесно связаны друг с другом договоренностями, и все же мы дали ясно понять, что военное вмешательство со стороны России, конечно, значительно осложнило бы ситуацию", - отметила Меркель, назвав "гипотетическими" вопросы журналистов на эту тему.
ТАССвчера в 09:48
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