Малогабаритные квартиры в России подорожали на 13,2%

"В целом по стране с начала года сегмент квартир до 32 кв. м (студии и однокомнатные квартиры) на вторичном рынке показал прирост 13,2%. Сейчас такая квартира оценивается в среднем в 1,9 млн рублей", - говорится в материалах.