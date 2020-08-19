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Ведомости
Ведомости

Главы государств ЕС не признали результаты выборов в Белоруссии

Главы государств и правительств стран ЕС не признают результаты выборов президента в Белоруссии, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после специального саммита.В источнике
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Дождь

ЕС не признал выборы в Беларуси. Интервью с главой МИД Латвии о дальнейших действиях и санкциях

Дождьвчера в 14:18
Фонтанка.Ру

Меркель: Главы государств ЕС не признают итоги выборов в Белоруссии. Канцлер Германии пыталась звонить Лукашенко, но он не взял трубку

Фонтанка.Рувчера в 09:24
ТАСС

Меркель заявила, что ЕС поддерживает мирных демонстрантов в Белоруссии

ТАССвчера в 09:48
Газета.Ru

Меркель заявила о поддержке Евросоюзом мирных демонстрантов в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 09:40
Вести.Ru

Меркель не признала результаты выборов в Белоруссии и отказалась быть посредником

Вести.Ruвчера в 09:37
Эхо Москвы

Страны Евросоюза договорились о санкциях против белорусских чиновников и об экономической помощи белорусскому народу

Эхо Москвывчера в 11:32
Московский Комсомолец

Меркель заявила о поддержке ЕС протестующих в Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 09:15
КП - Беларусь

ЕС: «Выборы не были ни справедливыми, ни свободными»

КП - Беларусьвчера в 10:54

Оксана Самойлова ответила на комментарии подписчиков о личной жизни

Модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова, родившая в браке четверых детей, высказала свое мнение относительно того, что их пара постоянно становится предметом для всеобщего обсуждения.
RuNews24.ruвчера в 10:27
20

Малогабаритные квартиры в России подорожали на 13,2%

"В целом по стране с начала года сегмент квартир до 32 кв. м (студии и однокомнатные квартиры) на вторичном рынке показал прирост 13,2%. Сейчас такая квартира оценивается в среднем в 1,9 млн рублей", - говорится в материалах.
ТАСС03:40
105

Беспилотные автомобили в России могут выпустить на выделенную полосу

По мнению экспертов Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет», если беспилотный транспорт будет приравнен к общественному транспорту и получит право движения по выделенной полосе, это позволит упростить взаимодействие ИИ с другими водителями.
Росбалт23:30
8

В 2021 году взносы на капремонт в Свердловской области вырастут на 4%

С 1 января 2021 года размер минимальных взносов на капитальный ремонт в Свердловской области вырастет на 4%. По словам министра ЖКХ Николая Смирнова, расчет взносов исчисляется по системе Минстроя РФ и зависит от суммарной площади запланированных к капремонту домов и необходимого объема работ.
ФедералПресс03:34
21

В Югре задержаны подозреваемые в экстремистской деятельности

По версии следствия, 42‑ и 48-летний жители Югорска в период с 6 сентября 2017 по 18 августа 2020 года организовали секту, пропагандирующую идеологию «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUMвчера в 14:16

Названа лучшая «валюта-убежище»

Японская иена и швейцарский франк остаются относительно безопасными вложениями, но доллар является лучшей «валютой-убежищем» (надежным активом в период кризиса), пишет CNBC со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Lenta.ru21:00
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Разведка США решила, что Ухань скрывал от Пекина масштабы коронавируса

Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань, откуда, как считается, началось распространение коронавируса, скрывали от центрального руководства масштабы эпидемии, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей властей США.
Газета.Ru01:31
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