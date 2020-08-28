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Меркель заявила о сохранении статус-кво в отношениях с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что менять политику в отношениях между ФРГ и Россией не нужно. Об этом она заявила в пятницу, 28 августа, на ежегодной летней пресс-конференции.В источнике
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RT на русском

В Госдуме прокомментировали заявление Меркель о диалоге с Россией

RT на русском10:26
РБК

Меркель заявила об отсутствии планов менять политику в отношении России

РБК08:38
Интерфакс

Меркель решила сохранить статус-кво в отношениях ФРГ с Россией

Интерфакс06:05
Известия

Меркель заявила о необходимости диалога с Россией

Известия06:39
Коммерсантъ

Меркель: политика в отношении России не должна меняться из-за Навального

Коммерсантъ06:16
РИА Новости

Меркель оценила влияние ситуации с Навальным на отношения с Россией

РИА Новости06:07
Эхо Москвы

МИД Германии: Случай Навального показывает, что ЕС нужна активная, четко сформулированная политика в отношении России

Эхо Москвы09:02

РФС отменил удаление игрока «Динамо» Скопинцева в матче с «Зенитом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что удаление защитника московского "Динамо" Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура чемпионата России было отменено.
Газета.Ru09:58

«Роснефть» предложила скорректировать цены на нефть в России

Письмо в Правительство России с предложением по корректировке внутренних цен на нефть из-за пандемии коронавируса направила компания «Роснефть», 28 августа сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.
ИА Красная Весна04:51
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