Меркель заявила о сохранении статус-кво в отношениях с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что менять политику в отношениях между ФРГ и Россией не нужно. Об этом она заявила в пятницу, 28 августа, на ежегодной летней пресс-конференции.