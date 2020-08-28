Меркель заявила о сохранении статус-кво в отношениях с Россией
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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что менять политику в отношениях между ФРГ и Россией не нужно. Об этом она заявила в пятницу, 28 августа, на ежегодной летней пресс-конференции.В источнике
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