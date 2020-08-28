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Меркель заявила о сохранении статус-кво в отношениях с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что менять политику в отношениях между ФРГ и Россией не нужно. Об этом она заявила в пятницу, 28 августа, на ежегодной летней пресс-конференции.В источнике
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Взгляд.ру

В Госдуме оценили слова Меркель о необходимости диалога с Россией

Взгляд.ру13:06
RT на русском

В Госдуме прокомментировали заявление Меркель о диалоге с Россией

RT на русском10:26
Интерфакс

Меркель решила сохранить статус-кво в отношениях ФРГ с Россией

Интерфакс06:05
Известия

Меркель заявила о необходимости диалога с Россией

Известия06:39
Коммерсантъ

Меркель: политика в отношении России не должна меняться из-за Навального

Коммерсантъ06:16
РИА Новости

Меркель оценила влияние ситуации с Навальным на отношения с Россией

РИА Новости06:07
РБК

Меркель заявила об отсутствии планов менять политику в отношении России

РБК08:38

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ru13:17

Суд отказал петербурженке в препарате за 1 млн долларов для ее сына

Куйбышевский районный суд отказал петербурженке Светлане Гепаловой в требовании к Смольному обеспечить ее сына самым дорогостоящим препаратом в мире под названием «Золгенсма», сообщает объединеная пресс-служба судов 28 августа.
МР7.ру12:49
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Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна18:37
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В Красноярском крае обнаружены уникальные статуэтки из бивня мамонта

Уникальные артефакты обнаружили ученые СФУ института археологии и этнографии СО РАН во время раскопок стоянки древнего человека в местности Усть-Кова в Кежемском районе Красноярского края.
АиФ Красноярск05:38
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Туротрасль попросила Мишустина продлить продажу туров с кэшбэком

Общественные объединения в сфере туризма и гостиничной индустрии 28 августа направили письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой продлить в том числе на будущий год действие программы субсидирования внутреннего туризма, в рамках которой туристам начисляется кэшбэк на туры по нашей стране.
Известия11:55
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