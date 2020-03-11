Общество

ТАССТАССМеркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения

Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок. Об этом заявила в среду в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения Германии

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