Общество
ТАССМеркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок. Об этом заявила в среду в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию будет отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен начаться 16 марта в канадском Монреале, с большой долей вероятности будет отменен.
Спорт
Кубок мира впервые выиграл российский лыжник
Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.
Общество
В Крыму задержали четырех террористов
В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех членов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
Экономика
Авиабилеты за границу подорожают 12 марта
Как отметил Дмитрий Горин, 10 марта резолюцией международной организации был установлен новый курс 82 рубля за евро в связи с ослаблением российской валюты на зарубежных биржах из-за падения цен на нефть.
Политика
Госдума одобрила обнуление сроков Путина
В Госдуму ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесена поправка об обнулении президентских сроков.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Общество
Белоруссия выдвинула новые предложения по поставкам нефти из России
9 марта пресс-секретарь белорусского концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что пять российских нефтяных компаний приступили к поставкам нефти в Белоруссию.
Происшествия
Под Тамбовом нашли тело пропавшей школьницы
Тело 13-летней школьницы из села Бокино под Тамбовом найдено водолазами в реке Цна.
Политика
Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
Общество
Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы
Здоровье
В Свердловской области придумали, как бороться с волнами ложных минирований
С декабря прошлого года массовые минирования в Екатеринбурге повторились как минимум пять раза.
Армия и оружие
В Сирии Ми-28Н доказал свою эффективность в борьбе с танками
Появилось видео уничтожения российскими Ми-28Н танка в условиях реального боя.
Экономика
Дивиденды «Лукойла» за 2019 год составят суммарно 542 рубля на акцию
Дивиденды "Лукойла" за 2019 год составят суммарно 542 рубля на обыкновенную акцию, сообщил глава компании Вагит Алекперов в ходе телефонной конференции.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Энергетика
Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти
Объём добытой сырой нефти в США в 2020 году в среднем составит 13 млн баррелей в сутки.
Политика
Около Госдумы проходят одиночные пикеты против поправок к Конституции
У здания Госдумы в центре Москвы проходят одиночные пикеты против принятия поправок к Конституции, сообщили «МБХ медиа».
Музыка
Группа «Время и стекло» заявила о распаде
Участники популярного украинского музыкального дуэта "Время и стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний сообщили о том, что группа прекращает существование.
Здоровье
В Болгарии зафиксирована первая смерть от коронавируса
В софийской больнице зафиксирован первый на территории Болгарии случай летального исхода из-за коронавируса.
Политика
ЦИК представил логотип и слоган голосования по Конституции
Центризбирком России представил логотип и слоган общероссийского голосования по поправке к Конституции.
Футбол
«Рома» не полетит в Испанию на матч против «Севильи» в Лиге Европы
Испанские власти отказались пускать самолет, на котором в Севилью на матч 1/8 финала Лиги Европы против местного клуба должна была прибыть делегация итальянской "Ромы".
Шоу-бизнес
Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом
Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
Футбол
«Зенит» поздравил «Чемпионат» с 15-летием
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев от имени клуба поздравил «Чемпионат» с днём рождения.
Происшествия
Мать троих детей Мэйуэзера найдена мертвой
Мать троих детей американского боксера Флойда Мэйуэзера Джози Харрис найдена мертвой в собственной машине.
Политика
Путин: США пытаются за счет РФ обеспечить существование Украины
Путин отметил, что США пытаются принудить РФ спонсировать украинский режим за счёт транзита российского газа через территорию Украины.