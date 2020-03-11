Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок. Об этом заявила в среду в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию будет отменен Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен начаться 16 марта в канадском Монреале, с большой долей вероятности будет отменен.

Спорт Кубок мира впервые выиграл российский лыжник Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.

Общество В Крыму задержали четырех террористов В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех членов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.

Экономика Авиабилеты за границу подорожают 12 марта Как отметил Дмитрий Горин, 10 марта резолюцией международной организации был установлен новый курс 82 рубля за евро в связи с ослаблением российской валюты на зарубежных биржах из-за падения цен на нефть.

Политика Госдума одобрила обнуление сроков Путина В Госдуму ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесена поправка об обнулении президентских сроков.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Происшествия В Магнитогорске школьник умер на уроке В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Энергетика Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти Объём добытой сырой нефти в США в 2020 году в среднем составит 13 млн баррелей в сутки.

Музыка Группа «Время и стекло» заявила о распаде Участники популярного украинского музыкального дуэта "Время и стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний сообщили о том, что группа прекращает существование.

Шоу-бизнес Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.