Общество
ТАССМеркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок. Об этом заявила в среду в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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Авто
Российская Hyundai Creta обновилась и подорожала
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати показал руки без татуировок
Известный рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) удивил поклонников кадрами в Instagram-аккаунте, на которых он предстал без своих знаменитых татуировок.
Политика
Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий».
Политика
Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину
В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
Музыка
Группа «Время и стекло» объявила о распаде
В ролике, опубликованном на видеохостинге YouTube, украинские музыканты Надя Дорофеева и Алексей Завгородний рассказали своим поклонниками, что больше не будут выступать в составе коллектива "Время и Стекло", просуществовавшего 10 лет, передает Starhit.
Энергетика
Цены на нефть упали на почти 4% после заявления Саудовской Аравии
На Лондонской бирже цена нефти марки Brent упала почти на 4% ниже уровня открытия торговой сессии, следует из данных торгов.
Армия и оружие
Корвет «Ретивый» вооружили тульскими зенитками
В четверг на воду спустят очередное боевое судно, вооруженное, в числе прочего, зенитными автоматами производства Туламашзавода.
Происшествия
Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье
Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
Экономика
Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
Шоу-бизнес
Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом
Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
Общество
В Киеве объявили карантин из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин
Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Экономика
Лагард: Европа столкнется с экономическим шоком, если не принять меры
Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что Европа рискует пережить серьезный экономический шок, сопоставимый с мировым финансовым кризисом, если лидеры европейских стран не примут срочных мер в связи со вспышкой коронавируса.
Политика
Путин: США хотят управлять Украиной на российские деньги
В Вашингтоне предпочитают, чтобы Украина жила в том числе на российские деньги. «Сами не хотят им деньги давать», — сказал Путин.
Происшествия
В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП
Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Общество
ФСБ разоблачила ячейку террористов в Крыму
Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили и задержали в Крыму ячейку участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
Энергетика
ОПЕК понизил прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году
ОПЕК понизил прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году на 0,92 млн баррелей в сутки до 60 тысяч баррелей в сутки, из-за влияния эпидемии коронавируса на мировую экономику.
Политика
Украинцам и белорусам упростили получение гражданства России
Свободно владеющие русским языком граждане Белоруссии и Украины смогут получить гражданство России без лишних бюрократических преград.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса
Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.
Футбол
Рома не полетит в Испанию на матч ЛЕ против «Севильи»
Итальянская "Рома" отказалась лететь в Испанию на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Севильи", передает официальный сайт римского клуба.
Экономика
Правительство не видит рисков спада экономики России в 2020 году
Российское правительство пока не видит рисков спада экономики страны в текущем году, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Киберспорт
ILTW сыграет за Virtus.pro на ESL One Los Angeles 2020
Стендин Virtus.pro Заур Cooman Шахмурзаев пропустит мейджор ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 из-за визовых проблем.
Общество
Слушания по делу о крушении MH17 отложили в Нидерландах
В Нидерландах суд решил отложить слушания по делу о крушении самолета Boeing MH17 в июле 2014.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.
Политика
Внесена поправка о досрочных выборах в Госдуму
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму после принятия поправок в Конституцию.
Авто
Украинский ЗАЗ начал собирать российские авто Lada
Крупнейший автомобильный завод Украины "ЗАЗ", который в настоящее время находится в тяжелом финансовом положении, начал производить российские автомобили Lada по договоренности с французским концерном Renault.