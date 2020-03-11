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Независимая газетаНезависимая газетаМеркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% жителей Германии

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Ангела Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% жителей Германии. По словам канцлера ФРГ, это произойдёт, если в ближайшее время не появятся вакцина и методы лечения.
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Ангела Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% жителей Германии

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Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% жителей Германии

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:39, Ашберн
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Ангела Меркель
Немецкий политик
Немецкий государственный и политический деятель, учёный-физикохимик, действующий федеральный канцлер Германии с 22 ноября 2005 года. Первая женщина на посту федерального канцлера Германии.
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