Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс открыл счет в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга». Этот мяч стал 115-м для бельгийца в составе неаполитанского клуба. 32-летний форвард по этому показателю догнал легендарного аргентинца Диего Марадону.

Мертенс догнал Марадону по голам за «Наполи»

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