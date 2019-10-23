Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RUМертенс догнал Марадону по голам за «Наполи»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс открыл счет в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга». Этот мяч стал 115-м для бельгийца в составе неаполитанского клуба. 32-летний форвард по этому показателю догнал легендарного аргентинца Диего Марадону.
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 21:53, Ашберн
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