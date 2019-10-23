Лига чемпионов
Sportbox.RUМертенс догнал Марадону по голам за «Наполи»
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс открыл счет в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга». Этот мяч стал 115-м для бельгийца в составе неаполитанского клуба. 32-летний форвард по этому показателю догнал легендарного аргентинца Диего Марадону.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 04:00, Вашингтон
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они. К однозначно вредному продукту эксперты отнесли рафинированную муку.
Политика
СМИ сообщили о показаниях посла США на Украине против Трампа
Президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление военной помощи Украине в обмен на публичные заверения в том, что Киев начнет расследование в отношении сына бывшего вице-президента страны Джо Байдена.
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
Происшествия
На борту летевшего в Хабаровск самолета умер младенец
Трехмесячный мальчик скончался по пути из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск. Малыш родился недоношенным, с пороком сердца.
Футбол
В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
Политика
Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
Общество
Сбербанк опроверг сообщения о новой утечке данных клиентов
Сбербанк России опровергает информацию о новой утечке данных клиентов, следует из комментария пресс-службы банка "Интерфаксу".
Общество
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Космос
«Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.
Спорт
В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Общество
На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам
Авто
Петербургский автопром в сентябре провалился на 15%
Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей в январе-сентябре составила 24,8% (год назад – 24,7%).
Футбол
«Зенит» проиграл «Лейпцигу» со счетом 1:2
На встрече российского «Зенита» и немецкого «Лейпцига» на Red Bull Arena победа осталась за хозяевами.
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
Общество
Обвиняемому в шпионаже в России Уилану отказали в отводе судьи
Обвиненному в шпионаже в РФ гражданину США Полу Уилану вслед за отказом в отводе прокурора было отказано и в отводе судьи.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала фото после долгого молчания
После долгого молчания дочь Анастасии Заворотнюк поделилась со своими подписчиками в соцсети фотографией.
Общество
Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам
Спорт
Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией
Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
Происшествия
Три человека погибли в смертельном ДТП в Камышинском районе
Как сообщает корреспондент «Блокнот Волгоград» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД, предварительно, лобовое столкновение Lada Priora и Volkswagen Passat случилось около 16:00 в Камышинском районе на 461 километре трассы Р228 Сызрань-Саратов-Волгоград.
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Политика
Помпео провел встречу с главой ПЦУ Епифанием
Глава Государственного департамента США Майк Помпео встретился с руководителем неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием (Думенко).
Армия и оружие
Военная полиция РФ заняла господствующую высоту в Кобани
Военная полиция РФ приступила к патрулированию сирийского города Кобани, а база расположилась в двух километрах от турецкой границы.
Экономика
Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила 1 млрд рублей
До конца года компания планирует увеличить вдвое выручку в сравнении с прошлым годом, когда она составила 1,9 млрд руб. В сентябре Delivery Club впервые преодолел отметку 3 млн доставленных заказов, следует из материалов Mail.ru Group.
Авто
Volkswagen Golf восьмого поколения показали на рендере
Volkswagen Golf восьмого поколения показали на рендере для подогрева интереса к автомобилю.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.