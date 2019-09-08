Футбол

Soccer.ruSoccer.ruМертенс намерен покинуть «Наполи» в конце сезона

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс планирует покинуть итальянский клуб в конце сезона, об этом сообщает La Repubblica. Действующий контракт 32-летнего бельгийского футболиста с «Наполи» истекает по окончании сезона-2019/20, а переговоры о его продлении на данный момент не ведутся.
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