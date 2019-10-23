Лига чемпионов
РИА НовостиМертенс обошел Марадону по количеству голов за «Наполи»
Бельгийский нападающий Дрис Мертенс опередил аргентинца Диего Марадону по числу забитых мячей за итальянский футбольный клуб "Наполи". Мертенс оформил дубль в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга". Бельгиец отличился на 17-й и 64-й минутах.
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«Ливерпуль» и «Наполи» добились побед на выезде. Холанд – лучший бомбардир турнира
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