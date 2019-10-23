Бельгийский нападающий Дрис Мертенс опередил аргентинца Диего Марадону по числу забитых мячей за итальянский футбольный клуб "Наполи". Мертенс оформил дубль в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга". Бельгиец отличился на 17-й и 64-й минутах.

Мертенс обошел Марадону по количеству голов за «Наполи»

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