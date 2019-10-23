Лига чемпионов
РИА НовостиМертенс обошел Марадону по количеству голов за «Наполи»
Бельгийский нападающий Дрис Мертенс опередил аргентинца Диего Марадону по числу забитых мячей за итальянский футбольный клуб "Наполи". Мертенс оформил дубль в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга". Бельгиец отличился на 17-й и 64-й минутах.
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Напомним, в октябре прошлого года бывший кандидат в президенты Украины Богословская заявила, что после того, как миротворцы ООН зайдут на всю территорию Донбасса, Киев даст жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, которые выступали против Украины, 2 месяца, чтобы покинуть свои дома и уехать «куда угодно».
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Впервые в истории в открытый космос вышел женский экипаж МКС - фото
Впервые в истории в открытый космос вышел экипаж в полностью женском составе: за борт МКС отправились женщины-астронавты Кристина Кох и Джессика Меир.
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