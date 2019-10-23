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Soccer.ruSoccer.ruМертенс обошёл Марадону в списке лучших бомбардиров «Наполи»

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс оформил дубль в матче с "Зальцбургом" (3:2) в рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов и обошёл в списке лучших бомбардиров в истории клуба легендарного аргентинца Диего Марадону.
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