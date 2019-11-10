Меру пресечения доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, который подозревается в убийстве своей ученицы, будут избирать в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского управления СКР в воскресенье.

с чего всё началось

Мера пресечения в отношении доцента СПбГУ Олега Соколова станет известна в понедельник, 11 ноября, сообщает Следственный комитет России. Ее изберут в Октябрьском районном суде Петербурга. Точное время пока заседания неизвестно.

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