Происшествия
ЛОТМеру пресечения доценту СПбГУ Олегу Соколову изберут в понедельник
Мера пресечения в отношении доцента СПбГУ Олега Соколова станет известна в понедельник, 11 ноября, сообщает Следственный комитет России. Ее изберут в Октябрьском районном суде Петербурга. Точное время пока заседания неизвестно.
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Меру пресечения доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, который подозревается в убийстве своей ученицы, будут избирать в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского управления СКР в воскресенье.Интерфакс04:01
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Суд Петербурга в понедельник решит вопрос об аресте историка Олега Соколова
Петербургский дневник05:15
Вопрос об аресте доцента СПбГУ, подозреваемого студентку, решится в понедельник
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