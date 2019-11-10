Меру пресечения доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, который подозревается в убийстве своей ученицы, будут избирать в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского управления СКР в воскресенье.

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Заседание по избранию меры пресечения доценту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и реконструктору Олегу Соколову, подозреваемому в убийстве аспирантки, состоится в понедельник, сообщили в пресс-службе ГУ СКР по Петербургу.

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