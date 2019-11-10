Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд в понедельник изберет меру пресечения доценту СПбГУ Соколову

Заседание по избранию меры пресечения доценту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и реконструктору Олегу Соколову, подозреваемому в убийстве аспирантки, состоится в понедельник, сообщили в пресс-службе ГУ СКР по Петербургу.
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с чего всё началось

Подозреваемому в убийстве историку Соколову изберут меру пресечения 11 ноября

Меру пресечения доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, который подозревается в убийстве своей ученицы, будут избирать в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского управления СКР в воскресенье.
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Суд в понедельник изберет меру пресечения доценту СПбГУ Соколову

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Олегу Соколову в понедельник изберут меру пресечения

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Подозреваемому в убийстве историку Соколову изберут меру пресечения 11 ноября

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Следствие намерено ходатайствовать об аресте историка Олега Соколова

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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества.
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