Меру пресечения доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, который подозревается в убийстве своей ученицы, будут избирать в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского управления СКР в воскресенье.

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В понедельник, 11 ноября, суд изберет меру пресечения доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову. Как сообщает «Интерфакс», заседание состоится в Октябрьском районном суде. Сегодня днем он был доставлен на допрос в Следственный комитет.

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