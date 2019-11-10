Происшествия
Коммерсантъ Санкт-ПетербургМеру пресечения доценту СПбГУ суд изберет 11 ноября
В понедельник, 11 ноября, суд изберет меру пресечения доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову. Как сообщает «Интерфакс», заседание состоится в Октябрьском районном суде. Сегодня днем он был доставлен на допрос в Следственный комитет.
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Меру пресечения доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, который подозревается в убийстве своей ученицы, будут избирать в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского управления СКР в воскресенье.Интерфакс04:01
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Вопрос об аресте доцента СПбГУ, подозреваемого студентку, решится в понедельник
КП - Санкт-Петербург04:59
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