Меры безопасности в воскресенье, 20 сентября, значительно усилили в районе Дворца независимости в Минске, который является рабочей резиденцией президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сейчас в этом направлении движутся протестующие, сообщает РИА Новости.