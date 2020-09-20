Меры безопасности усилили в районе резиденции Лукашенко в Минске
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Меры безопасности в воскресенье, 20 сентября, значительно усилили в районе Дворца независимости в Минске, который является рабочей резиденцией президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сейчас в этом направлении движутся протестующие, сообщает РИА Новости.В источнике
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Протестующие в Минске поменяли маршрут из-за оцепления вокруг резиденции Лукашенко
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