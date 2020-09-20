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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Меры безопасности усилили в районе резиденции Лукашенко в Минске

Меры безопасности в воскресенье, 20 сентября, значительно усилили в районе Дворца независимости в Минске, который является рабочей резиденцией президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сейчас в этом направлении движутся протестующие, сообщает РИА Новости.В источнике
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Росбалт

Белорусы устали бунтовать?

Росбалт23:02
РИА Новости

Колонна БТР проследовала к резиденции Лукашенко в Минске

РИА Новостивчера в 07:34
ТАСС

В Минске колонна из десятков тысяч манифестантов двинулась к резиденции Лукашенко

ТАССвчера в 08:43
Эхо Москвы

Участники «Марша солидарности» в Минске обошли блокпосты в центральной части города и вышли на проспект Независимости

Эхо Москвывчера в 11:31
Коммерсантъ

Протестующие в Минске поменяли маршрут из-за оцепления вокруг резиденции Лукашенко

Коммерсантъвчера в 09:47
Московский Комсомолец

В резиденцию Лукашенко направилась колонна из 10 БТР

Московский Комсомолецвчера в 05:01
НТВ

К резиденции Лукашенко отправили бронетранспортеры

НТВвчера в 04:58
КП - Беларусь

Дворец Независимости снова охраняют военные БТРы

КП - Беларусьвчера в 08:50

Названа причина ДТП в Кузбассе, где погибла женщина

Жительница Кемерово погибла, 2-летняя девочка попала в реанимацию в результате ДТП на пешеходном переходе: водитель не заметил их из-за запотевших от печки стекол, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Названа причина ДТП в Кузбассе, где погибла женщина
РИА Новости00:05
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Десятки очагов коронавируса выявлены в забайкальских школах

Как сообщает сегодня, 21 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы, с начала сентября из-за 184 случаев заболевания COVID-19 среди школьников, учащихся, студентов, преподавателей ограничения вводились в 71 образовательном учреждении.
REGNUM00:07
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Стало известно, как вдова Алексея Баталова потеряла наследство мужа

Недавно в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ, муж Натальи Дрожжиной объяснил, каким образом жена покойного Баталова Гитана потеряла часть наследованной ей квартиры.
Народные новостивчера в 12:33

При заключении Минских соглашений Путин переиграл Украину — Кравчук

В ходе переговоров, которые закончились подписанием Минских соглашений, президент России Владимир Путин смог переиграть украинскую сторону — подписанный документ оказался «выигрышными для РФ».
Евразия Daily00:07

Обновленная Skoda Superb в РФ получила мощную версию

Осенью 2019 года до РФ добралась модификация с 2,0-литровым 190-сильным турбодвигателем TSI, весной – 150-сильная версия, а теперь у дилеров РФ появились автомобили с 2,0-литровыми турбомоторами TSI, способными генерировать мощность в 220 л. с. Skoda Superb с мощными силовыми установками можно заказать как в кузове лифтбек, так и универсал Combi (на фото).
Letnews.ruвчера в 02:24
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