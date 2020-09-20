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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минске ОМОН выставил оцепление возле резиденции Лукашенко

Справа от резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске было выставлено оцепление бойцов ОМОН, передает РИА "Новости". Как уточняется, они расположились на мосту на улице Орловской. Там также находится спецтехника, стоят два БТР, заградительная машина и другая военная техника.В источнике
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RT на русском

ОМОН выставил оцепление рядом с резиденцией Лукашенко

RT на русскомвчера в 10:45
Эхо Москвы

Усиленное оцепление выставлено в Минске по периметру Дворца независимости

Эхо Москвывчера в 10:34
ТАСС

В Минске колонна из десятков тысяч манифестантов двинулась к резиденции Лукашенко

ТАССвчера в 08:43
Коммерсантъ

Протестующие в Минске поменяли маршрут из-за оцепления вокруг резиденции Лукашенко

Коммерсантъвчера в 09:47
РИА Новости

Колонна БТР проследовала к резиденции Лукашенко в Минске

РИА Новостивчера в 07:34
Московский Комсомолец

В резиденцию Лукашенко направилась колонна из 10 БТР

Московский Комсомолецвчера в 05:01
НТВ

К резиденции Лукашенко отправили бронетранспортеры

НТВвчера в 04:58
КП - Беларусь

Дворец Независимости снова охраняют военные БТРы

КП - Беларусьвчера в 08:50

Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

"После погашения ипотечного кредита материнским капиталом могут возникнуть проблемы с рефинансированием данного кредита в другом банке, поскольку далеко не все банки соглашаются рефинансировать подобные кредиты", - говорит эксперт.
РИА Новости20:36
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.
Lenta.ru21:56
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В Минобороны предупредили о подготовке провокации боевиками в Сирии

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) планируют провокацию в южной части Идлибской зоны деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (входит в Минобороны) контр-адмирал Александр Гринкевич.
Коммерсантъ17:55
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