В Минске ОМОН выставил оцепление возле резиденции Лукашенко
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Справа от резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске было выставлено оцепление бойцов ОМОН, передает РИА "Новости". Как уточняется, они расположились на мосту на улице Орловской. Там также находится спецтехника, стоят два БТР, заградительная машина и другая военная техника.В источнике
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Протестующие в Минске поменяли маршрут из-за оцепления вокруг резиденции Лукашенко
Коммерсантъвчера в 09:47