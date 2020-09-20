Справа от резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске было выставлено оцепление бойцов ОМОН, передает РИА "Новости". Как уточняется, они расположились на мосту на улице Орловской. Там также находится спецтехника, стоят два БТР, заградительная машина и другая военная техника.