Экономика
Lenta.ruМеры по поддержке российской экономики оценили в 3,3 триллиона рублей
«Общая стоимость мер поддержки в рамках всех антикризисных пакетов составила на сегодняшний момент 3 триллиона 300 миллиардов рублей», — сказал министр. По словам Решетникова, общенациональный план развития экономики включает меры по поддержке инвестиций, в частности механизм «зеленых» облигаций.
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Общая стоимость антикризисных мер составила 3,3 трлн рублей, заявил Решетников
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
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