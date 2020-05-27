«Общая стоимость мер поддержки в рамках всех антикризисных пакетов составила на сегодняшний момент 3 триллиона 300 миллиардов рублей», — сказал министр. По словам Решетникова, общенациональный план развития экономики включает меры по поддержке инвестиций, в частности механизм «зеленых» облигаций.

Меры по поддержке российской экономики оценили в 3,3 триллиона рублей

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