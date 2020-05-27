Экономика

НТВНТВМеры поддержки экономики России оценили в 3,3 трлн рублей

В рамках правительственного часа в нижней палате выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Общую стоимость антикризисных мер поддержки российской экономики на сегодняшний день, по словам главы МЭР, составляет 3,3 трлн рублей.
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Решетников: общая стоимость мер поддержки экономики РФ составила 3,3 трлн рублей

ТАСС07:18

Объем антикризисной программы поддержки экономики РФ превысил 3 трлн рублей

Известиявчера в 05:38

Глава Минэкономразвития назвал общую стоимость мер поддержки экономики

RT на русском06:10

Общая стоимость антикризисных мер составила 3,3 трлн рублей, заявил Решетников

Парламентская газета06:04

МЭР выделило на пакеты антикризисной помощи 3,3 трлн рублей

РЕН ТВ05:46

Решетников заявил о перевалившем за ₽3 трлн объеме антикризисных мер

РБКвчера в 08:21

Решетников: меры по поддержке экономики РФ обошлись в 3,3 трлн рублей

Газета.Ru07:07
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Футбол

«Унион» — «Майнц»: прогноз Алексея Андронова на матч 28-го тура Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Унион» — «Майнц» в 28-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.
Чемпионат 08:00
Кино

Первая онлайн-премьера фильма в рунете собрала больше 1 млн просмотров

За первый месяц онлайн-проката российский фильм «Спутник» посмотрели 1 млн раз, сообщили «Ведомостям» продюсеры картины.
Ведомости 07:04
Общество

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 68 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 68 случаев заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 01:58
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Общество

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
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Общество

Для поступления в вуз потребуется электронная подпись

Федеральная кадастровая палата России добавила в перечень документов на поступление в вуз, которые с нынешнего года будут приниматься дистанционно, сертификат электронной подписи в одном из аккредитованных Минкомсвязью центров.
Российская газета 02:17
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Шоу-бизнес

Шнуров обозвал Пригожина матерным словом

Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 04:09
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Политика

Песков ожидает объявления 24 июня выходным днём

Москва, 27 мая 2020, 14:39 — REGNUM День 24 июня в России может быть объявлен выходным в связи с проведением парада Победы.
REGNUM 07:39
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Происшествия

В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
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Хоккей

НХЛ объявила о плане доигровки сезона

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск Игнатьева к Путину

Москва, 27 мая 2020, 10:33 — REGNUM Верховный суд РФ вернул иск Михаила Игнатьева к Владимиру Путину в части требования дополнительных социальных и иных гарантий, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.
REGNUM 03:33
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Экономика

ЦБ аннулировал лицензию Morgan Stanley в России

В первом квартале владелец Морган Стэнли Банка Morgan Stanley Bank Europe принял решение о реорганизации российского бизнеса: банк полностью прекратил торговые операции и передал подразделения, занимающиеся инвестиционно-банковской деятельностью и деятельностью в сфере недвижимости, в пользу новой компании, которой не нужна лицензия, говорится в отчетности банка по МСФО за 2019 год.
РБК 06:24
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Политика

Киевский суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»

Коммерсантъ 07:56
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Политика

Польский эксперт сказал, чего лишается Варшава из-за своей русофобии

Эксперт напомнил, что Россия является крупным экспортером необходимых Польше ресурсов и зерна, а взамен в Россию традиционно шли огромные объемы экспорта фруктов, овощей, мяса и промышленной продукции.
Украина.ру 00:30
Происшествия

Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru 25 мая в 23:35
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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Политика

Главы правительств России и Белоруссии обсудили борьбу с коронавирусом

Москва, 27 мая 2020, 15:00 — REGNUM Взаимодействие России и Белоруссии в борьбе с коронавирусной инфекцией обсудили председатели правительств обеих стран Михаил Мишустин и Сергей Румас в телефонном разговоре 27 мая.
REGNUM 08:00
Происшествия

В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка

Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи трехлетней девочки в Псковской области, поиски продолжаются, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:40
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Общество

В Польше отменяют обязательный масочный режим на улице

Правительство Польши отменило обязательный масочный режим в открытых общественных местах.
Калининград.Ru 07:45
Общество

ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
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Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
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Общество

Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца

Bimru.ru вчера в 09:39
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Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
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Кино

Слухи: Sony Pictures работает над экранизацией приключенческого экшена The Last Guardian

Подробностей о дате релиза экранизации The Last Guardian нет.
3DNews 06:51
Общество

Законопроект о тишине в квартирах внесен в Госдуму

Москва, 27 мая 2020, 13:18 — REGNUM Законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», среди которых Александр Хинштейн, Павел Качкаев и Ольга Павлова, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.
REGNUM 06:18
29
Общество

В России у кошки подтвердился коронавирус

В России зарегистрирован первый случай COVID-19 у кошек - анализ дал положительный результат после того, как хозяин питомца обратился в московский Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов с просьбой сделать ей тест.
Газета.Ru 01:52
1,4K
Происшествия

В Липецкой области начались вспышки коронавируса на предприятиях

Вспышки на предприятиях уже локализованы. А вот на НЛМК всего семь случаев заболевания коронавирусом.
ГТРК Липецк 08:06
Общество

Суд прекратил дело Елены Батуриной о клевете

В клевете предпринимательницу обвинял Эренцен Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве ее брата Виктора Батурина.
Интерфакс 06:41
1
Общество

В Москве изменилась пропускная система

Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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