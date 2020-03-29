Власти Москвы в скором времени введут отдельное наказание для нарушителей самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

Общество Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.

Общество Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.

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Экономика Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

Экономика Комитет Госдумы поддержал создание комиссии для трат бюджета на борьбу с коронавирусом Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект с поправкой о создании комиссии Федерального собрания, которая будет утверждать расходы на борьбу с коронавирусом COVID-19.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России По мнению главного эпидемиолога Министерства здравоохранения Российской Федерации Николая Брико, активность нового коронавируса сойдет на нет к концу апреля — началу мая.

Шоу-бизнес Тарасов подарил жене автомобиль Porsche Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил своей супруге Анастасии Костенко автомобиль Porsche на 26-й день рождения.

Происшествия AP: в США умер серийный убийца Лонни Франклин По информации Associated Press, в Калифорнии никого не казнили с 2006 года, так что заключенные имеют больше шансов умереть от старости, чем быть казненными.

Политика Медведев заявил о возможности принятия жестких мер из-за коронавируса Неблагоприятный сценарий распространения коронавируса потребует более жестких мер, а чтобы этого избежать, надо прислушаться к президенту и проявить самодисциплину, заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политика Клишас счел недостаточными полномочия Собянина для введения запрета покидать дома Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков согласился с тем, что вводить запреты на передвижение и ответственность за их нарушение не в полномочиях мэра Москвы.

Политика Дмитрий Гудков утратил «Гражданскую инициативу» «Гражданская инициатива» продолжит работу во главе с ее создателем Андреем Нечаевым, а команда господина Гудкова планирует участвовать в думских выборах в одномандатных округах.

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Общество В Китае рассказали, как промывать нос для защиты от коронавируса Как передает ToDay News Ufa, фармацевт аптеки третьей больницы Пекинского университета Ван Хайин сделал вывод о том, что недостаточно просто мыть руки с мылом, как советуют все медики.

Авто Единственный в своем роде: полноприводный капотник от КамАЗа Внедорожный грузовик имел полную массу 20,2 тонны, грузоподъемность 10 тонн, а также максимальную скоростью до 90 км/ч, основной топливный бак на 350 литров и дополнительный на 210 литров.

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Политика Россия ограничила пропуск через госграницу на фоне коронавируса С 18 марта Россия на фоне распространения коронавируса до 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Белоруссии.

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