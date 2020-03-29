Коронавирус

РБКРБКВласти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции

Власти Москвы в скором времени введут отдельное наказание для нарушителей самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
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Власти Москвы определят меры за нарушение введенных из-за коронавируса ограничений

ТАСС14:48

Власти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции

РБК13:59

Меры за нарушение ограничений для граждан в Москве установят в ближайшие дни

Москва 2415:43

В мэрии Москвы рассказали Лайфу о санкциях за нарушения предписаний об изоляции

Life.ru14:03

Власти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции

Lenta.ru15:26

Меры за нарушение ограничений в Москве определят в ближайшие дни

RT на русском16:09

Меры за нарушение ограничений для москвичей установят в ближайшие дни

Известия14:57
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Общество

Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.
ФАН 14:16
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.
Lenta.ru 12:52
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Экономика

Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
РИА Новости 01:00
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Экономика

Комитет Госдумы поддержал создание комиссии для трат бюджета на борьбу с коронавирусом

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект с поправкой о создании комиссии Федерального собрания, которая будет утверждать расходы на борьбу с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 17:45
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

По мнению главного эпидемиолога Министерства здравоохранения Российской Федерации Николая Брико, активность нового коронавируса сойдет на нет к концу апреля — началу мая.
SMINEWS в Иванове 27 марта в 13:09
Шоу-бизнес

Тарасов подарил жене автомобиль Porsche

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил своей супруге Анастасии Костенко автомобиль Porsche на 26-й день рождения.
Евро-футбол.ру 13:33
Происшествия

AP: в США умер серийный убийца Лонни Франклин

По информации Associated Press, в Калифорнии никого не казнили с 2006 года, так что заключенные имеют больше шансов умереть от старости, чем быть казненными.
ТАСС 18:07
Политика

Медведев заявил о возможности принятия жестких мер из-за коронавируса

Неблагоприятный сценарий распространения коронавируса потребует более жестких мер, а чтобы этого избежать, надо прислушаться к президенту и проявить самодисциплину, заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
РИА Новости 17:51
Общество

МЧС предупреждает москвичей о метели и гололедице

Интерфакс - Россия 17:36
Общество

У врачей петербургской частной скорой заканчиваются маски, респираторы и дезинфекторы. Где взять еще, они не знают

Директор коммерческой скорой «Корис» Лев Авербах обратился к пользователям с призывом устроить флэшмоб и защитить врачей.
Фонтанка.Ру 17:23
Политика

Клишас счел недостаточными полномочия Собянина для введения запрета покидать дома

Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков согласился с тем, что вводить запреты на передвижение и ответственность за их нарушение не в полномочиях мэра Москвы.
Интерфакс 14:53
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Политика

Дмитрий Гудков утратил «Гражданскую инициативу»

«Гражданская инициатива» продолжит работу во главе с ее создателем Андреем Нечаевым, а команда господина Гудкова планирует участвовать в думских выборах в одномандатных округах.
Коммерсантъ 17:11
Футбол

Тедеско назвал футболистов, которых хотел бы пригласить в «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, каких футболистов с мировым именем хотел бы видеть в составе красно-белых.
Чемпионат 08:16
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

В ближайшее время будет установлен порядок выдачи специальных пропусков, при наличии которого можно при необходимости покинуть дом.
Вести.Ru 17:26
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г. На 19:30 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,35% до $21,39 за баррель.
Ведомости 27 марта в 13:23
Происшествия

В Шереметьево самолет совершил экстренную посадку

REGNUM 18:14
Общество

В Китае рассказали, как промывать нос для защиты от коронавируса

Как передает ToDay News Ufa, фармацевт аптеки третьей больницы Пекинского университета Ван Хайин сделал вывод о том, что недостаточно просто мыть руки с мылом, как советуют все медики.
ToDay News Ufa вчера в 16:11
Общество

Роспотребнадзор призвал не гулять с детьми на улице из-за коронавируса

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 Роспотребнадзор рекомендует родителям по возможности максимально ограничить контакты детей с другими людьми.
Общественное телевидение России вчера в 03:19
Авто

Единственный в своем роде: полноприводный капотник от КамАЗа

Внедорожный грузовик имел полную массу 20,2 тонны, грузоподъемность 10 тонн, а также максимальную скоростью до 90 км/ч, основной топливный бак на 350 литров и дополнительный на 210 литров.
Российская газета вчера в 02:00
Общество

Власти Чехии планируют продлить общенациональный карантин

В правительстве Чехии предлагают минимум на неделю продлить действующий с 16 марта из-за пандемии коронавируса общенациональный карантин.
Московский Комсомолец 18:01
Здоровье

Как США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом

Как в США стало больше всего диагностированных случаев 27 марта США стали мировым лидером по числу заболевших коронавирусом.
РБК 07:36
Политика

Россия ограничила пропуск через госграницу на фоне коронавируса

С 18 марта Россия на фоне распространения коронавируса до 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Белоруссии.
ТАСС 17:14
Экономика

Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Владимир Путин утвердил список поручений, подготовленных по итогам обращения к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:22
Здоровье

В Мадриде подготовили еще одно здание под морг

В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
Газета.Ru 12:49
Футбол

Президент УЕФА заявил, что футбольный сезон может быть потерян

Глава УЕФА Александер Чеферин рассказал, что нынешний сезон может быть потерян из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 06:24
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс 16:29
Как работают Яндекс.Новости?
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