Мешающие движению автомобили начнут изымать у владельцев в Белоруссии

В СК напомнили гражданам об уголовной ответственности за блокирование транспортных коммуникаций. Если они откажутся убирать автомобили с проезда, то их будут считать орудием преступления, которое подлежит конфискации.