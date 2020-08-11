Мешающие движению автомобили начнут изымать у владельцев в Белоруссии
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В СК напомнили гражданам об уголовной ответственности за блокирование транспортных коммуникаций. Если они откажутся убирать автомобили с проезда, то их будут считать орудием преступления, которое подлежит конфискации.В источнике
С чего всё началось
«В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами», — цитирует
ведомство издание «Белта».
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