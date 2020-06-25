Коронавирус
CT newsМещеряков: «Оренбург» играл с «Локомотивом» чистыми футболистами
Соответственно, «Оренбург» приехал к нам играть чистыми и здоровыми футболистами. Где они подхватили потом — этого я уже не знаю.
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Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
Общество
Сын Хрущева умер в США от огнестрельного ранения в голову
Причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - стало огнестрельное ранение в голову.
ТАСС 09:11
Общество
Собянин сообщил о снижении числа больных на ИВЛ в Москве
За последнюю неделю количество выявляемых в Москве случаев коронавирусной инфекции снизилось на 37%, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 11:35
Происшествия
Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков на Шри-Ланке
Еще два россиянина помещены в следственный изолятор в Шри-Ланке по делу российского биолога Александра Игнатенко, который был обвинен в незаконном сборе насекомых.
Известия 05:42
Киберспорт
Анонсировано Обновление #2 для Doom Eternal
Городской портал Новый Нижний 23 июня в 22:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
Футбол
Малком объяснил, почему использовал жест Дзюбы при праздновании гола
Полузащитник «Зенита» Малком ответил на вопрос, почему один из голов в ворота ЦСКА он отпраздновал с использованием фирменного жеста Артёма Дзюбы.
Евро-футбол.ру 09:27
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Наука
Антитела к коронавирусу могут исчезнуть за два месяца
Китайские учёные пришли к выводу, что выработанные организмом антитела против коронавируса могут исчезнуть спустя два месяца.
News.ru 11:34
Армия и оружие
Командование США сообщило о перехвате российских самолетов над Аляской
Известия 09:57
Политика
В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
Накануне.Ru вчера в 06:40
Космос
Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи
ИА Красная Весна 22 июня в 12:23
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Авто
«АвтоВАЗ» готовится к выпуску автомобилей на новой платформе
Отечественный автопроизводитель приступил к подготовке производства моделей, основанных на новой платформе Renault-Nissan CMF-LS.
32CARS.ru 06:12
Общество
Дополнительные 10 тысяч на детей до 16 лет выплатит Пенсионный фонд
Дополнительные 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 0 до 16 лет будут выплачены через Пенсионный фонд.
15-й Регион (Северная Осетия) 23 июня в 14:32
Здоровье
Диетолог перечислила опасные для употребления в жару напитки
Врач-диетолога Елена Соломатина перечислила опасные для употребления в жару напитки.
Газета Кемерова 22 июня в 20:26
Общество
Канделаки рассказала о домогательствах Саакашвили
Канделаки не раз признавалась, что ненавидит Саакашвили. Она считает, что из-за него Грузия обеднела.
News.ru 11:36
Культура
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
Происшествия
Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде
Огонь вспыхнул около 17:20 25 июня на улице Минина, на втором этаже купеческого дома Бурмистровой, который в 1958 году серьезно пострадал от пожара, после чего музей переехал в другое здание, но особняк остался в его структуре.
Вести.Ru 11:15
Общество
Титов объявил «корона-стоп» на возвращение в Россию бизнесменов
Бизнесмены из «лондонского списка», покинувшие Россию из-за угрозы уголовного преследования, пока не будут возвращаться на родину из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил ТАСС уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
РБК 11:23
Культура
Джордж Мартин обещает дописать «Песнь льда и пламени» в 2021 году
Автор серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, когда выйдет последняя часть серии, и как коронавирус повлиял на сроки выхода.
Gazeta.SPb вчера в 15:09
Экономика
Эксперты предложили смягчить объявленный Путиным прогрессивный НДФЛ
Политические резоны власти понятны, ведь введение 15% налога на доходы свыше 5 миллионов рублей в год воспринимается основной массой россиян как "раскулачивание богатых".
Московский Комсомолец вчера в 10:38
Общество
Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии
Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:05
Армия и оружие
ХАМАС заявил, что Израиль объявил ему войну аннексией земель Палестины
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль планирует начать аннексию палестинских земель — Иорданской долины и части Западного берега Иордана — с 1 июля 2020 г.
REGNUM 09:37
Происшествия
В Крыму задержаны подозреваемые в похищении человека ради выкупа
В Крыму возбуждено уголовное в отношении трех приезжих из Чечни, которых подозревают в похищении жителя Ялты ради выкупа и с применением насилия и в вымогательстве.
Интерфакс 06:08