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Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом" (1:2).
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