Лига чемпионов
ЧемпионатМещеряков: у «Локомотива» было больше моментов, чем у «Ювентуса»
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом" (1:2).
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Экономика
Ипотечные льготы распространили на семьи с детьми-инвалидами
Правительство России распространило программу субсидирования ставки по ипотеке на семьи с детьми-инвалидами.
Известия 07:27
Происшествия
Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу
Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Российская газета 15:27
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Футбол
Хонда подписал контракт с «Витессом»
«Витесс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с японским полузащитником Кейсуке Хондой.
Чемпионат 09:10
Футбол
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги Чемпионов
Больше всего матчей отыграл испанский голкипер Икер Касильяс — 188.В первом матче между командами, который прошёл 22 октября в Турине, «Локомотив» также проиграл со счётом 1:2. После четырёх матчей железнодорожники имеют в активе три очка и занимают третье место в турнирной таблице группы D. «Ювентус» продолжает лидировать в квартете, набрав 10 баллов.
Говорит Москва 14:54
Шоу-бизнес
Новая возлюбленная Михаила Шуфутинского оказалась младше его внука
Новая возлюбленная Михаила Шуфутинского и сам 72-летний певец появились вместе на мероприятии, организованном в честь предстоящего вручения музыкальной премии «Виктория».
Дни24 07:44
Политика
WSJ: Запад испугался интеграции России и Белоруссии
Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 16:37
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru 07:26
Культура
Радикалы попытались сорвать премьеру спектакля по Сорокину
Радикалы пытались сорвать премьеру спектакля «Норма» по одноименному роману Владимира Сорокина в театре на Малой Бронной.
Lenta.ru 13:49
Гаджеты
В России теперь можно арендовать iPhone
За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».
BFM.ru вчера в 04:32
Политика
Украинская националистка назвала главное условие победы над Россией
Украина одержит победу над Россией, если нынешний украинский президент Владимир Зеленский наладит сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко - это заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.
Газета.Ru 15:20
Авто
Тульский Haval Hover H5 может подвинуть «УАЗ Патриот»
Появилась информация о том, что на тульском заводе Haval готовится к запуску в производство рамный внедорожник Haval Hover H5, некогда созданный на основе Isuzu Axiom.
Молодой коммунар вчера в 04:08
Шоу-бизнес
Светлана Лобода похвасталась идеальной растяжкой
Светлана Лобода показала поклонникам свою прекрасную физическую форму. Певица опубликовала новое фото на личной странице в Instagram.
Газета Metro 10:13
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
РИА Новости 13:57
Экономика
Акции сервиса такси Uber упали до исторического минимума
Проблема связана с сервисом доставки еды, поскольку заказы не всегда доставляют вовремя, - отмечает агентство.
Эхо Москвы 14:31
Общество
Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию
Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК.
Коммерсантъ 01:13
Политика
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
ТАСС 09:31
Здоровье
Совфед придумал, как решить проблему нехватки врачей и учителей
Проблему нехватки специалистов в области здравоохранения и образования в российских регионах предложили решить целевым набором.
ФАН 05:27
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США проводят совместное патрулирование с курдскими формированиями в зоне безопасности на севере Сирии, что противоречит турецко-американским договоренностям.
РИА Новости вчера в 06:39
Гаджеты
Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro
Компания Xiaomi анонсировала в Китае серии Smart TV, Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.
MobiDevices вчера в 06:03
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 03:38
Шоу-бизнес
Вележева заявила, что не устраивала пьяный дебош в самолете
Аргументы и Факты 04 ноября в 09:33
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли хочет уехать из США
Журналу «Harper's Bazaar» актриса рассказала, что хочет жить в другой стране. Однако сделать это сейчас невозможно.
Радио Комсомольская правда 08:20
Армия и оружие
Первая посадка Су-27К на авианосец показана на видео
На видео показано событие, имевшее место еще 1 ноября 1989 года.
Актуальные Новости 11:48