Общество
REGNUMМессенджер Telegram снова заработал после сбоя
Сообщается, что стабильная работа Telegram налажена в Москве, США и на Ближнем Востоке. При этом, во Франции и Великобритании происходят сбои в работе мессенджера.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Происшествия
На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru вчера в 13:46
Футбол
Нападающий «Динамо» Н’Жи сказал, что играет за ЦСКА
Форвард «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры, перепутав при этом клуб за который выступает сейчас.
Metaratings 06:38
Общество
Голунов отверг связь своего дела с расследованием о ритуальном бизнесе
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью изданию Meduza, что его задержание год назад не связано с расследованием о рынке похоронных услуг в Москве.
РБК 08:37
Футбол
В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав
Евро-футбол.ру вчера в 15:37
Общество
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости 18:30
Политика
Владимир Путин назвал русский язык основой национальной идентичности
Глава РФ обратился к представителям сферы в день русского языка и начал свою речь с оценки языка как фактора, объединяющего все народы страны.
Пятый канал 08:46
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропад". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 18:35
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Футбол
Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне
Право на проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 выиграл Лиссабон, сообщает Bild.
Газета.Ru 17:50
Музыка
Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев
Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
Evo-rus.com 07:23
Футбол
«Матч ТВ» бесплатно покажет все матчи возобновившегося сезона РПЛ
Все матчи Тинькофф российской премьер-лиги после возобновления сезона будут показаны бесплатно.
Нева Спорт 06:27
Экономика
Wildberries заметил рост покупок товаров для рыбалки и охоты
Среди товаров для охоты на 85% выросли продажи палаток, чаще россияне стали покупать и спальники — их продажи увеличились на 83%.
РБК 19:24
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Происшествия
В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз.
BFM.ru 05:33
Общество
Еще у 12 человек на Сахалине подтвердился коронавирус
Еще у 12 человек на Сахалине подтвердился коронавирус.
АСТВ 08:23
Авто
ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс вчера в 03:50
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие
Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com вчера в 09:30
Общество
Маск назвал бессмысленным уголовные сроки за торговлю марихуаной в США
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал уголовные преследования за торговлю марихуаной в США. Об этом он написал в своем Twitter.
Lenta.ru 18:47
Экономика
Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит
Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
РБК вчера в 13:27
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Космос
При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск
Изначально первый пилотируемый полет к МКС был запланирован на 2017 год, но в последние три года Crew Dragon несколько раз проваливал критические испытания, после чего инженеры SpaceX были вынуждены производить болезненные переделки и длительные доводки новых систем.
Взгляд.ру 04 июня в 06:04
Киберспорт
PlayWay анонсировала выход нового ролевого Ninja Simulator
В издательстве PlayWay объявили о грядущем выходе ролевого боевика Ninja Simulator, разрабатываемого в студии RockGame.
Goroday.ru 17:19
Общество
В Приморье снят ряд ограничительных мер
Согласно документу, с 6 июня при соблюдении сан-эпид требований, "социальной дистанции" и использовании средств защиты органов дыхания, приморцам разрешены: – пешие прогулки; – проведение пешеходных экскурсий группами до 5 человек; – посещение зоопарков группами до 5 человек; – занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, группами до 10 человек.
АиФ Владивосток вчера в 21:40
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 14:15
Происшествия
Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом
Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
Футбол
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в мире
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду первым в истории мирового футбола заработал миллиард долларов.
АБН вчера в 11:00
Политика
В Германии раскритиковали решение Трампа о выводе войск из страны
Члены парламента Германии от правящего консервативного блока раскритиковали решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из страны.
Lenta.ru 18:16
Космос
Китай установит телескоп для поиска инопланетян
Телескоп уже пытались применять для научных поисков в начале текущего года, когда все были на карантине по коронавирусу.
Городовой 04 июня в 11:36