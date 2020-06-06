Сообщается, что стабильная работа Telegram налажена в Москве, США и на Ближнем Востоке. При этом, во Франции и Великобритании происходят сбои в работе мессенджера.

Мессенджер Telegram снова заработал после сбоя

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