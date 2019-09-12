Футбол
Бомбардир.руМесси: «Не хочу уходить из „Барселоны“. Это мой дом»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси опроверг слухи о своем возможном уходе из каталонского клуба.
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Политика
Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу
Президент Чехии Милош Земан заявил, что ситуация с переносом памятника советскому маршалу Коневу является позором для страны.
РБК 16:33
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости 07:01
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Наука
Минобороны открыло еще один остров на Земле Франца-Иосифа
Министерство обороны сообщило, что в ходе экспедиции Северного флота 10 сентября был обнаружен новый остров на Земле Франца-Иосифа.
Московский Комсомолец 15:38
Политика
Правительство России не сможет отменить восьмичасовой рабочий день
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что поручил отменить нормативные документы советских времен.
Комсомольская правда 19:00
Политика
Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
"Считаем необходимым заключить сегодня не просто мирный договор, подписываемый после окончания войны, а документ, отражающий нынешний уровень отношений между Россией и Японией и главное – ориентиры их дальнейшего развития", - заявил Лавров в интервью газете "Труд".
РИА Новости 17:08
Здоровье
Скворцова ответит в прямом эфире на вопросы россиян по здравоохранению
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова ответит в пятницу во время прямого эфира на вопросы россиян.
ТАСС 17:11
Хоккей
«Автомобилист» одолел в гостях «Салават Юлаев»
Победная серия екатеринбуржцев выросла до пяти матчей Екатеринбургский "Автомобилист" провел первый выездной поединок в чемпионате КХЛ.
Правда УрФО 13:40
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12:14
Кино
Екатерина Мцитуридзе назвала Тарантино «аутистом»
Екатерина Мцитуридзе призналась, что ее не впечатлил ни один фильм Тарантино после «Убить Билла».
Телепрограмма вчера в 08:51
Футбол
Массимо Каррера хотел привести в «Спартак» Тотти
Вести.Ru 16:16
Шоу-бизнес
В Москве прооперировали Александра Розенбаума
МИР 24 10 сентября в 23:35
Экономика
Набиуллина назвала причины низких темпов роста российской экономики
"На наш взгляд, низкие темпы экономического роста в нашей стране вызваны, прежде всего, структурными факторами, а здесь денежно-кредитная политика практически бессильна", - сказала Набиулллина.
РИА Новости 09:30
Космос
Озёра на Титане могут быть воронками гигантских взрывов
Вести.Наука 10 сентября в 05:29
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Гаджеты
Российский бренд BQ выпустил бюджетную линейку телевизоров
Российский бренд BQ вышел на рынок телевизоров, выпустив бюджетную линейку таких устройств.
Актуальные Новости 14:52
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Газета.Ru вчера в 06:34
Культура
Юрий Дудь в третий раз получил премию «Человек года»
Суть событий вчера в 05:19
Единоборства
Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым
Президент России Владимир Путин встретился с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:51
Футбол
Каррера прокомментировал интервью Глушакова
Газета.Ru 06:56
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости 10 сентября в 21:13
Общество
Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании
Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).
РБК 13:16
Экономика
Тимченко переместился на второе место в списке самых богатых россиян
Бизнесмен Геннадий Тимченко, у которого доли в "Новатэке" и "Сибуре", оказался на втором месте по размеру состояния среди богатейших жителей страны.
Новые Известия 01:30
Фигурное катание
Медведева заняла второе место в короткой программе на турнире в Канаде
В канадском городе Оквилл на турнире Autumn Classic International завершилась короткая программа.
Sportbox.RU 17:47
Футбол
Каррера может возглавить «Оренбург», «Рубин» или «Динамо»
У Зидана больше нет неограниченного кредита доверия в «Реале» Руководство «Реала» изменило свою позицию относительно главного тренера команды Зинедина Зидана.
Чемпионат 18:00
Здоровье
В медучреждениях Екатеринбурга выявили избыток врачей
Врачи решили уйти из-за низких зарплат и непомерных нагрузок. Заменить коллег на время пришлось екатеринбургским специалистам.
Уралинформбюро 07:09
Политика
Фигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины
Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), рассказала его дочь Мария «Интерфаксу».
Коммерсантъ 15:36
Финансы
В ПФР рассказали, как будут расти пенсии следующие три года
Всего в России на начало 2020 года будет 43,6 млн пенсионеров Страховая пенсия по старости вырастет в 2020 году на 6,6% при прогнозируемой инфляции на уровне 3,8%, пишет "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России.
АМИТЕЛ 03:11