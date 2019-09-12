Капитан «Барселоны» Лионель Месси опроверг слухи о своем возможном уходе из каталонского клуба.

Месси: «Не хочу уходить из „Барселоны“. Это мой дом»

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Политика Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу Президент Чехии Милош Земан заявил, что ситуация с переносом памятника советскому маршалу Коневу является позором для страны.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

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Наука Минобороны открыло еще один остров на Земле Франца-Иосифа Министерство обороны сообщило, что в ходе экспедиции Северного флота 10 сентября был обнаружен новый остров на Земле Франца-Иосифа.

Политика Правительство России не сможет отменить восьмичасовой рабочий день Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что поручил отменить нормативные документы советских времен.

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Здоровье Скворцова ответит в прямом эфире на вопросы россиян по здравоохранению Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова ответит в пятницу во время прямого эфира на вопросы россиян.

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