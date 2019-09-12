Футбол

Комсомольская правдаКомсомольская правдаМесси отказался покидать «Барселону»

Месси провел в «Барселоне» все свою футбольную карьеру и выиграл с «каталонцами» 34 трофея. Контракт Лионеля с «Барселоной» пожизненный, но аргентинец имеет право самостоятельно его расторгнуть в конце каждого сезона.
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