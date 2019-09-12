Месси провел в «Барселоне» все свою футбольную карьеру и выиграл с «каталонцами» 34 трофея. Контракт Лионеля с «Барселоной» пожизненный, но аргентинец имеет право самостоятельно его расторгнуть в конце каждого сезона.

Спорт день за днем

Политика Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.

Шоу-бизнес Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.

Политика Госдума отклонила законопроект о декриминализации «дадинской» статьи Госдума отклонила в первом чтении законопроект о декриминализации статьи о неоднократных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий (212.1 УК).

Гаджеты Объявлена дата международного релиза Redmi Note 8 Pro Небезызвестный искатель утечек Xiaomishka сообщил дату выхода международной версии смартфона Redmi Note 8 Pro, который уже продается в Китае.

Шоу-бизнес Семья Игоря Талькова подала в суд на певицу Азизу из-за клеветы Родственники музыканта считают, что певица своими высказываниями оскорбила его честь и достоинство Вдова и сын музыканта Игоря Талькова обратились в суд с иском против певицы Азизы, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Тальковых Нину Аверину.

Армия и оружие В МИД предупредили о растущем риске возникновения ядерной войны Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться, есть риск возникновения ядерной войны, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Финансы Россия откажется от долларовых займов в пользу евро или юаней Россия в 2020 году откажется от кредитов в долларах и будет занимать в евро или юанях.

Шоу-бизнес Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.

Космос SpaceX снова испытает прототип звездолета Starship Глава компании SpaceX Илон Маск в социальной сети Твиттер сообщил о планах повторить испытания прототипа межпланетного космического корабля Starship.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.

Политика Глава ДНР заявил о желании войти в состав России Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.

Общество Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.

Политика Владимир Путин встретится с Нетаньяху в Сочи Визит израильского политика намечен на 12 сентября. В этот же день Нетаньяху должен встреться с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала ночное селфи Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.

Космос Первую в истории межзвёздную комету открыл крымчанин Крымский астроном обнаружил первую в истории межзвёздную комету.

Политика В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.

Общество За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.

Здоровье Центр паллиативной помощи для детей предлагается создать в Севастополе Во время объезда межучреждений Севастополя Развожаевым и идеологом проекта ОНФ "Регион заботы" Анной Федермессер было высказано предложение не передавать детей старше четырех лет из Дома малютки в больницы, а продолжать их реабилитацию или паллиативный уход в этом учреждении и создать специализированный центр, где дети смогут находиться до 18 лет.

Политика Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».

Финансы Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.