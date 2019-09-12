Футбол
Комсомольская правдаМесси отказался покидать «Барселону»
Месси провел в «Барселоне» все свою футбольную карьеру и выиграл с «каталонцами» 34 трофея. Контракт Лионеля с «Барселоной» пожизненный, но аргентинец имеет право самостоятельно его расторгнуть в конце каждого сезона.
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Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
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«Ценный свидетель» по делу MH17 вернулся на Украину
Ранее сообщалось, что "ценного свидетеля" по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые.
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Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета 09:59
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Госдума отклонила законопроект о декриминализации «дадинской» статьи
Госдума отклонила в первом чтении законопроект о декриминализации статьи о неоднократных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий (212.1 УК).
Дождь 11:35
Гаджеты
Объявлена дата международного релиза Redmi Note 8 Pro
Небезызвестный искатель утечек Xiaomishka сообщил дату выхода международной версии смартфона Redmi Note 8 Pro, который уже продается в Китае.
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Шоу-бизнес
Семья Игоря Талькова подала в суд на певицу Азизу из-за клеветы
Родственники музыканта считают, что певица своими высказываниями оскорбила его честь и достоинство Вдова и сын музыканта Игоря Талькова обратились в суд с иском против певицы Азизы, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Тальковых Нину Аверину.
Аргументы и Факты 13:00
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В МИД предупредили о растущем риске возникновения ядерной войны
Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться, есть риск возникновения ядерной войны, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
РИА Новости 04:41
Финансы
Россия откажется от долларовых займов в пользу евро или юаней
Россия в 2020 году откажется от кредитов в долларах и будет занимать в евро или юанях.
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Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма вчера в 03:52
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SpaceX снова испытает прототип звездолета Starship
Глава компании SpaceX Илон Маск в социальной сети Твиттер сообщил о планах повторить испытания прототипа межпланетного космического корабля Starship.
Rusargument 08:51
Гаджеты
Характеристики флагмана Huawei Mate 30 Pro раскрыты до анонса
3DNews вчера в 07:50
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
Газета.Ru 11:39
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Политика
Владимир Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
Визит израильского политика намечен на 12 сентября. В этот же день Нетаньяху должен встреться с министром обороны России Сергеем Шойгу.
RuNews24.ru вчера в 09:58
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала ночное селфи
Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.
Территория новостей 13:23
Космос
Первую в истории межзвёздную комету открыл крымчанин
Крымский астроном обнаружил первую в истории межзвёздную комету.
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Политика
В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
RT на русском 10:28
Кино
Режиссер «Джокера» пожаловался на манеры Хоакина Феникса
Kinonews.ru 09:18
Общество
За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года
Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
Вести.Ru 05:15
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Центр паллиативной помощи для детей предлагается создать в Севастополе
Во время объезда межучреждений Севастополя Развожаевым и идеологом проекта ОНФ "Регион заботы" Анной Федермессер было высказано предложение не передавать детей старше четырех лет из Дома малютки в больницы, а продолжать их реабилитацию или паллиативный уход в этом учреждении и создать специализированный центр, где дети смогут находиться до 18 лет.
ТАСС 10:10
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Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Армия и оружие
Путин заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии
Российская армия нуждается в военнослужащих – выходцах с Кавказа, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 08:50
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Нурмагомедов рассказал Путину, как обхитрил Порье
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Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
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Компания Apple представила iPhone 11 Pro с тройной камерой
Компания Apple в рамках собственной презентации представила iPhone 11. Событие состоялось в театре Стива Джобса.
Popcake 10 сентября в 15:58