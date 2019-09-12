Футбол
Бомбардир.руМесси: «Не хочу уходить из „Барселоны“. Это мой дом»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси опроверг слухи о своем возможном уходе из каталонского клуба.
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Куда и когда Месси уйдет из «Барселоны». Есть как минимум три варианта
Спорт день за днемвчера в 06:17
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
Политика
Минюст США назовет имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Минюст Соединенных Штатов и ФБР планируют назвать имя чиновника из Саудовской Аравии, которого подозревают в причастности к подготовке терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 22:47
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 11 сентября в 16:40
Политика
Неизвестный проник на территорию торгпредства РФ в Лондоне
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что на днях неизвестный злонамеренно проник на территорию торгового представительства РФ в Лондоне, передает ТАСС.
Москва 24 вчера в 09:59
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru вчера в 11:20
Общество
ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Коммерсантъ вчера в 23:55
Происшествия
СК вернул из суда дело томского подростка, защищавшего сбитую собаку
Российская газета вчера в 02:55
Политика
Медведев отменил действие советских актов
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ о прекращении действия нормативно-правовых актов, принятых в СССР и РСФСР.
Рамблер 11 сентября в 08:20
Происшествия
Массовая драка в столовой российского газового завода попала на видео
Lenta.ru вчера в 09:42
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Происшествия
В Сургуте рисуют граффити в честь пилотов «Уральских авиалиний»
В честь пилотов «Уральских авиалиний» в Сургуте рисуют граффити.
ФедералПресс 11 сентября в 09:10
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
Известия вчера в 00:45
Транспорт
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.
Коммерсантъ вчера в 12:33
Происшествия
Двухлетняя девочка в Белоруссии случайно задушила мать
Двухлетняя девочка случайно зажала шею матери стеклоподъемником автомобиля в Брестской области Белоруссии.
Известия вчера в 17:35
Политика
Путин прилетел в Дагестан в годовщину вторжения Басаева и Хаттаба
Президент России Владимир Путин прилетел в Дагестан на 20-ю годовщину отражения нападения боевиков на республику.
Lenta.ru вчера в 05:51
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49
Кино
Опубликован трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
Компания Apple TV Plus опубликовала трейлер фантастического сериала "Смотри" с Джейсоном Момоа.
VSE42.RU 11 сентября в 04:23
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
RT на русском вчера в 11:53
Экономика
Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.
ТАСС вчера в 16:31
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ 11 сентября в 17:28
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Политика
Мнучин: Франция не может выделять деньги Ирану без согласия США
Франция не может предоставить кредит Ирану в размере $15 млрд для сохранения условий ядерной сделки без одобрения со стороны Соединенных Штатов, заявил глава американского минфина Стивен Мнучин на конференции в Вашингтоне.
REGNUM вчера в 20:41
Игры
Capcom рассказала о геймплее Project Resistance
3DNews вчера в 07:10
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Армия и оружие
На Донбассе разоружили три добровольческих батальона
Комсомольская правда вчера в 16:46
Политика
Трамп разблокировал средства на военную помощь Украине
Администрация президент США Дональда Трампа разблокиравала $250 млн, которые планируется направить на военную помощь для Украины, сообщает Reuters со ссылкой на членов комитета Сената США по ассигнованиям.
Ведомости вчера в 16:47
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета вчера в 04:19
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 11 сентября в 10:19
Политика
Сноуден назвал условие для своего возвращения в США
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться в Соединённые Штаты только при гарантии объективного рассмотрения его дела в суде.
RT на русском вчера в 20:17
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости 11 сентября в 22:12
Технологии
Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2
Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.
Военное обозрение вчера в 02:02