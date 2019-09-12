Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руМесси: «Не хочу уходить из „Барселоны“. Это мой дом»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси опроверг слухи о своем возможном уходе из каталонского клуба.
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Политика

Минюст США назовет имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября

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Неизвестный проник на территорию торгпредства РФ в Лондоне

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Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Коммерсантъ вчера в 23:55
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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ о прекращении действия нормативно-правовых актов, принятых в СССР и РСФСР.
Рамблер 11 сентября в 08:20
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Массовая драка в столовой российского газового завода попала на видео

Lenta.ru вчера в 09:42
Армия и оружие

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РБК вчера в 20:39
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В Сургуте рисуют граффити в честь пилотов «Уральских авиалиний»

В честь пилотов «Уральских авиалиний» в Сургуте рисуют граффити.
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Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
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ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.
Коммерсантъ вчера в 12:33
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Двухлетняя девочка в Белоруссии случайно задушила мать

Двухлетняя девочка случайно зажала шею матери стеклоподъемником автомобиля в Брестской области Белоруссии.
Известия вчера в 17:35
Политика

Путин прилетел в Дагестан в годовщину вторжения Басаева и Хаттаба

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Lenta.ru вчера в 05:51
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Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского

РИА Новости вчера в 14:49
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Опубликован трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа

Компания Apple TV Plus опубликовала трейлер фантастического сериала "Смотри" с Джейсоном Момоа.
VSE42.RU 11 сентября в 04:23
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Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве

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Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.
ТАСС вчера в 16:31
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В России снизились цены на старые модели iPhone

Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
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Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru 11 сентября в 09:43
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Мнучин: Франция не может выделять деньги Ирану без согласия США

Франция не может предоставить кредит Ирану в размере $15 млрд для сохранения условий ядерной сделки без одобрения со стороны Соединенных Штатов, заявил глава американского минфина Стивен Мнучин на конференции в Вашингтоне.
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Capcom рассказала о геймплее Project Resistance

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Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды

С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
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Трамп разблокировал средства на военную помощь Украине

Администрация президент США Дональда Трампа разблокиравала $250 млн, которые планируется направить на военную помощь для Украины, сообщает Reuters со ссылкой на членов комитета Сената США по ассигнованиям.
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В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
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Газета.Ru 11 сентября в 10:19
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Сноуден назвал условие для своего возвращения в США

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться в Соединённые Штаты только при гарантии объективного рассмотрения его дела в суде.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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