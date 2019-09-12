Капитан «Барселоны» Лионель Месси опроверг слухи о своем возможном уходе из каталонского клуба.

Месси: «Не хочу уходить из „Барселоны“. Это мой дом»

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Происшествия К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».

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