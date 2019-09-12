Футбол
Бомбардир.руМесси: «Не хочу уходить из „Барселоны“. Это мой дом»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси опроверг слухи о своем возможном уходе из каталонского клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:54, Вашингтон
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Армия и оружие
Нетаньяху заявил, что ценит взаимодействие военных России и Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает очень важным сотрудничество между военными России и Израиля.
ТАСС 13:17
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости 07:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала ночное селфи
Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.
Территория новостей 13:23
Политика
В России возмутились переносом памятника маршалу Коневу в Праге
Памятник маршалу СССР Ивану Коневу будет демонтирован и перенесен со своего нынешнего места из района Прага-6 в другую локацию в границах чешской столицы – такое решение после шестичасовых дебатов принял районный совет большинством голосов: 33 за, 1 против и 11 воздержались.
Газета.Ru 17:10
Происшествия
Самолет совершил экстренную посадку из-за пролитого кофе
Самолет Airbus A330-243, следовавший из Франкфурта в Канкун,совершил вынужденную посадку в ирландском Шенноне из-за того, что пилот пролил кофе на приборную панель.
Lenta.ru 17:23
Шоу-бизнес
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета 07:50
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 01:42
Авто
На смену Mitsubishi Pajero придет новая модель
Предполагалось, что у Mitsubishi Pajero появится прямой преемник, но оказалось, что ему на смену придет новая модель.
Tvoe-avto.com 10 сентября в 06:42
Политика
Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Компартии Кубы
Администрация сервиса микроблогов Twitter заблокировала учетные записи Коммунистической партии Кубы и первого секретаря ее Центрального комитета Рауля Кастро.
Известия 15:48
Футбол
Михаил Кержаков: Нормально примем Кокорина. Он испил чашу
Жевнов отлично играл ногами в свое время, и сейчас это помогает в тренировочном процессе.
Фонтанка.Ру 11:03
Общество
Меган Маркл представила «благотворительную» коллекцию одежды
Супруга британского принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл представила "благотворительную" коллекцию одежды.
Российская газета 15:00
Политика
Дочь Цемаха опровергла отъезд отца в ДНР
Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.
РБК 13:24
Политика
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 11:22
Интернет
Firefox сможет игнорировать блокировки сайтов
Ожидается, что данная функция будет внедрена в браузер Firefox в ближайшее время, что в перспективе позволит обходить любые блокировки, включая перспективную «глубокую» фильтрацию DPI, которую планирует применять Роскомнадзор.
Sibnet Новости 11:04
Гаджеты
Сегодня Apple презентует новые модели iPhone
В городе R 10 сентября в 04:29
Фигурное катание
Медведева заняла второе место в короткой программе на турнире в Канаде
В канадском городе Оквилл на турнире Autumn Classic International завершилась короткая программа.
Sportbox.RU 17:47
Футбол
Цорн: пост Малосолова, назвавшего Луиса Адриано обезьяной, — это расизм
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, почему клуб решил подать заявление на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который назвал обезьяной форварда красно-белых Луиса Адриано, ныне выступающего за «Палмейрас».
Чемпионат 17:41
Шоу-бизнес
Вдова Максима Дадашева жалуется на родственников погибшего мужа
Вдова уверяет, что семья Дадашева звонила ей только один раз и то чтобы попросить денег.
Gazeta.SPb 14:36
Армия и оружие
Боевик Нацгвардии погиб при невыясненных обстоятельствах
Сегодня, 12 сентября, в ходе выполнения преступных боевых действий на Донбассе погиб боевик Нацгвардии.
Новостной фронт 15:24
Политика
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Здоровье
В Приамурье возместят пострадавшим фермерам ущерб от АЧС
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил в короткие сроки выработать стратегию по оказанию помощи владельцам свиней, которые погибли из-за эпидемии африканской чумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:09
Хоккей
«Спартак» одолел рижское «Динамо» и прервал серию из трех поражений
ProstoProSport 14:53
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском вчера в 06:25
Политика
Комитет Конгресса одобрил резолюцию, направленную на импичмент Трампа
Юридический комитет палаты представителей США проголосовал за резолюцию о проведение расследования для возможного объявления импичмента президенту Дональду Трампу.
Gazeta.SPb 15:03
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление главы ДНР о присоединении к РФ
Член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о присоединении ДНР к России, сообщает ФАН.
Газета.Ru 12:13
Политика
Зеленский перешел на мат из-за «кнопкодавства» депутатов Рады
"Если пропустить маты - не было", - ответил Арахамия на вопрос журналиста, была ли реакция украинского лидера на информацию на нарушение Конституции народными избранниками.
ТВ Центр 10:54