Футбол
Бомбардир.руМесси: «Не хочу уходить из „Барселоны“. Это мой дом»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси опроверг слухи о своем возможном уходе из каталонского клуба.
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Здоровье
El Mundo: В венесуэльских больницах не хватает лекарств и материалов
«Отделения скорой помощи в главных больницах Венесуэлы страдают от дефицита в 43,3% лекарств и материалов, считающихся необходимыми для базового ухода за пациентами, согласно последним результатам Национального исследования больниц, осуществленного в июле несколькими группами врачей и Национальной ассамблеей, контролируемой оппозицией», — сообщает испанское издание El Mundo.
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Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Экономика
России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru 09:21
Политика
Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова
Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.
РИА Новости 09:47
Происшествия
Заключенные сбежали из калмыцкой колонии на День города в Астрахани
Из колонии в Калмыкии сбежали трое осужденных. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Астраханской области.
Сусанин 06:39
Политика
Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru 08:03
Армия и оружие
Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе
Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Газета.Ru 09:37
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело 03:35
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
Известия 09:14
Теннис
Новак Джокович может быть прооперирован
Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу может потребоваться операция на левом плече, сообщает американский журналист Кристофер Клэри.
GoTennis.ru 02:18
Происшествия
Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне
Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.
ТАСС 09:55
Космос
На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода
Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.
Пятый канал 00:53
Экономика
Набиуллина назвала причины низких темпов роста российской экономики
Низкие темпы экономического роста в РФ вызваны структурными факторами, денежно-кредитная политика ЦБ практически бессильна, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Монсфинфоруме.
РИА Новости 09:30
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Футбол
Шомуродов признан лучшим игроком «Ростова» в июле и августе
Болельщики футбольного клуба "Ростов" признали нападающего Элдора Шомуродова лучшим игроком команды в июле и августе, сообщается на сайте "Ростова".
РИА Новости 08:14
Энергетика
«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией
Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
Газета.Ru 01:17
Политика
МИД Украины опроверг приостановку расторжения договоров с Россией
Министерство иностранных дел Украины продолжает работу по пересмотру и отмене договоров с Россией после вступления Владимира Зеленского в должность президента, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 08:21
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Шоу-бизнес
Собчак запретила добавлять в блюда на свадьбе лук и перец
Телепрограмма 09:36
Хоккей
«Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунем»
Сегодня, 12 августа, стало известно, что хоккейный клуб «Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунь Ред Стар» из-за проблем с въездом в страну.
Первый областной 09:12
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 01:42
Происшествия
Прокуратура Рима нашла виновных в обрушении эскалатора с фанатами ЦСКА
Итальянская полиция в четверг провела операцию по делу об обрушении эскалатора на станции римского метро "Репубблика", на которой в октябре 2018 года пострадали болельщики московского футбольного клуба ЦСКА.
РИА Новости 05:00
Хоккей
Павел Буре: «В НХЛ кокаин — не нарушение, ты просто заболел»
Евгений Кузнецов попался на кокаине. Российские хоккеисты в этом году подписали сумасшедшие контракты с клубами НХЛ.
Московский Комсомолец 07:16
Армия и оружие
В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны
Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48