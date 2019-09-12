Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руМесси: «Не хочу уходить из „Барселоны“. Это мой дом»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси опроверг слухи о своем возможном уходе из каталонского клуба.
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«Отделения скорой помощи в главных больницах Венесуэлы страдают от дефицита в 43,3% лекарств и материалов, считающихся необходимыми для базового ухода за пациентами, согласно последним результатам Национального исследования больниц, осуществленного в июле несколькими группами врачей и Национальной ассамблеей, контролируемой оппозицией», — сообщает испанское издание El Mundo.
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Заключенные сбежали из калмыцкой колонии на День города в Астрахани

Из колонии в Калмыкии сбежали трое осужденных. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Астраханской области.
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Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal

Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
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Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе

Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
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Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
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Глава ДНР заявил о желании войти в состав России

Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
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Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео

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Новак Джокович может быть прооперирован

Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу может потребоваться операция на левом плече, сообщает американский журналист Кристофер Клэри.
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На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода

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Зеленский встретился с освобожденными украинскими моряками

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Болельщики футбольного клуба "Ростов" признали нападающего Элдора Шомуродова лучшим игроком команды в июле и августе, сообщается на сайте "Ростова".
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«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией

Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
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МИД Украины опроверг приостановку расторжения договоров с Россией

Министерство иностранных дел Украины продолжает работу по пересмотру и отмене договоров с Россией после вступления Владимира Зеленского в должность президента, заявили в пресс-службе ведомства.
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
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Собчак запретила добавлять в блюда на свадьбе лук и перец

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Итальянская полиция в четверг провела операцию по делу об обрушении эскалатора на станции римского метро "Репубблика", на которой в октябре 2018 года пострадали болельщики московского футбольного клуба ЦСКА.
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В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны

Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
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