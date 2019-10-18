Футбол

ODDS.ruODDS.ruМесси: «В „Барселоне“ не хотят возвращения Неймара»

Нападающий сине-гранатовых Лео Месси в эфире радио Metro FM 95.1 поделился мнением по поводу трансфера Неймара в «Барселону». Напомним, что бразилец летом пытался вернуться в «Барселону» из «ПСЖ», однако клубы не договорились между собой по цене.
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Месси: «Многие в „Барселоне“ не хотели возвращения Неймара»

Sport24.ru13:44

Месси: в «Барселоне» есть люди, которые не хотят, чтобы Неймар возвращался

Чемпионат16:18

Лионель Месси: «В „Барселоне“ есть те, кто не хочет возвращения Неймара»

Спорт-Экспресс16:53

Месси: «В „Барселоне“ есть те, кто не хочет возвращения Неймара»

Sport.ru16:58

Месси: многие игроки «Барселоны» не хотели возвращения Неймара

Газета.Ru13:58

Лионель Месси: «В „Барселоне“ есть те, кто не хочет возвращения Неймара»

Sportbox.RU15:24

Месси: «В „Барселоне“ многие были против возвращения Неймара»

Евро-футбол.ру14:46
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 23:03, Ашберн
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Количество погибших в результате удара по Японии мощного тайфуна «Хагибис» возросло до 77 человек.
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Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил "Ъ", около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ.
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Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье

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Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

Мосгорсуд на полгода смягчил приговор бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрию Захарченко с 13 лет колонии до 12,5 лет, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Меры, по мнению депутатов, могут доходить вплоть до приостановления членства страны в НАТО.
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По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
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Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов

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СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине

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Горбачев рассказал об обращении к Путину

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В Гидрометцентре рассказали о приходе климатической зимы

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ВМС Швеции перепутали метеобуй с российской подлодкой

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Литва заменит советские Ми-8 американскими «Черными ястребами»

Необходимость в приобретении новых вертолетов возникла в связи с тем, что советские Ми-8, которые находятся в распоряжении литовских летчиков, в скором времени исчерпают свой ресурс.
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Армия и оружие

Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
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В посольстве США объяснили приезд дипломатов в Северодвинск

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