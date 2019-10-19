Футбол

РБКРБКМесси, Суарес и Гризманн впервые забили в одном матче за «Барселону»

Эйбар — Барселона
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
13′
Антуан Гризманн
Шарлес Диас
24′
Папакули Диоп
24′
46′
Серджи Роберто
Нелсон Семеду
58′
Лионель Месси
Педро Леон
Эду Экспосито
63′
66′
Луис Суарес
Сержи Энрик
Такаси Инуи
71′
71′
Артур
Артуро Видаль
79′
Френки Де Йонг
Иван Ракитич
Шарлес Диас
Кике Гарсия
79′
Серхио Альварес
82′
Такаси Инуи
88′
Эду Экспосито
90′
"Барселона" в матче девятого тура чемпионата Испании на выезде разгромила "Эйбар" со счетом 3:0. По голу забили лидеры команды Антуан Гризманн, Лионель Месси и Луис Суарес. Нападающие из Франции, Аргентины и Уругвая, составляющие атакующее трио каталонского клуба, впервые отличились в одном матче.
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