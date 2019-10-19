"Барселона" в матче девятого тура чемпионата Испании на выезде разгромила "Эйбар" со счетом 3:0. По голу забили лидеры команды Антуан Гризманн, Лионель Месси и Луис Суарес. Нападающие из Франции, Аргентины и Уругвая, составляющие атакующее трио каталонского клуба, впервые отличились в одном матче.

Месси, Суарес и Гризманн впервые забили в одном матче за «Барселону»

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