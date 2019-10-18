Форвард "Барселоны" Лионель Месси признал, что вернуть Неймара, выступающего за "ПСЖ", будет очень сложно. По словам Месси, против этого выступают некоторые люди в каталонском клубе.

Месси: «В „Барселоне“ есть те, кто не хочет возвращения Неймара»

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