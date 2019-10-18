Футбол

Sport.ruSport.ruМесси: «В „Барселоне“ есть те, кто не хочет возвращения Неймара»

Форвард "Барселоны" Лионель Месси признал, что вернуть Неймара, выступающего за "ПСЖ", будет очень сложно. По словам Месси, против этого выступают некоторые люди в каталонском клубе.
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Месси: «Многие в „Барселоне“ не хотели возвращения Неймара»

Sport24.ru13:44

Месси: в «Барселоне» есть люди, которые не хотят, чтобы Неймар возвращался

Чемпионат16:18

Лионель Месси: «В „Барселоне“ есть те, кто не хочет возвращения Неймара»

Спорт-Экспресс16:53

Месси: многие игроки «Барселоны» не хотели возвращения Неймара

Газета.Ru13:58

Месси: «В „Барселоне“ есть те, кто не хочет возвращения Неймара»

Sport.ru16:58

Лионель Месси: «В „Барселоне“ есть те, кто не хочет возвращения Неймара»

Sportbox.RU15:24

Месси: «В „Барселоне“ многие были против возвращения Неймара»

Евро-футбол.ру14:46
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Энергетика

«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд

"Нафтогаз" намерен взыскать с российского "Газпрома" более $11 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на директора украинской компании Юрия Витренко.
Газета.Ru 12:36
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Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео

Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.
Lenta.ru 16:59
Политика

На Украине Рада поддержала законопроект о выделении ГТС из «Нафтогаза»

Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, который вносит поправки, необходимые для создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) за счет его выделения из «Нафтогаза Украины».
РБК 09:48
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Назван самый популярный сериал на Netflix

Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru вчера в 11:08
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Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

РИА Новости вчера в 19:25
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Илон Маск оценил российское образование

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 16:42
Экономика

Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf).
РБК вчера в 10:56
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 10:32
Политика

Захарова оценила заявление посла КНР про украинцев в Гонконге

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова китайского посла в России Чжан Ханьхуэя об «украинских элементах» на акциях протеста в Гонконге.
Известия 17:06
Экономика

«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей

Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
Происшествия

В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика

По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском 12:58
Футбол

Глава Примеры призвал исключить из еврокубков «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

Последние новости Лиги чемпионов Ранее "Манчестер Сити" и "ПСЖ" уже неоднократно обвиняли в нарушениях правил.
Sport.ru 18:14
Политика

Джонсон уверен, что парламент Британии одобрит сделку по Brexit

"Уверен, что когда депутаты от всех партий изучат его, они найдут причины, по которым должны поддержать его и реализовать Brexit 31 октября, выполнив возложенную на них британским народом задачу".
REGNUM вчера в 23:53
Политика

Молдавия отправит в Россию 20 тонн боеприпасов через Украину

Власти Молдавии хотят отправить в Россию около 20 тонн боеприпасов из Приднестровья. Поставки намерены осуществить через территорию Украины.
Телеканал 360° 14:12
Здоровье

Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки

Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
Экономика

«Мечел» просит помочь вернуть деньги за утерянный завод в Донецке

Письмо с просьбой оказать компании помощь в возврате 50% средств, вложенных в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), направил председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин вице-премьеру Дмитрию Козаку.
News.ru 02:53
Футбол

УЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Единоборства

Гвоздик и Бетербиев проведут самый захватывающий бой года

Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Общество

На Украине снизилась численность населения

Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском 13:45
Политика

Лукашенко признал, что устал от работы президента

Телеканал 360° 18:47
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На Сахалине проведут проверку по факту избиения школьницы

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Видео с Рианной в бикини набрало более 10 миллионов просмотров

Певица опубликовала на своей странице в инстаграме видео, которое всего за десять часов собрало десять миллионов просмотров.
ОК! вчера в 11:43
Политика

Путин утвердил создание «Военно-строительной компании»

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компания".
Газета.Ru 09:28
Армия и оружие

Эрдоган захотел договориться с Россией по курдам

Ранее Турция и США договорились о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней.
Lenta.ru 08:42
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Названы авто с самыми проблемными АКПП

Эксперты проанализировали авторынок России и назвали самые проблемные автомобили с АКПП. Специалисты не рекомендуют покупать эти машины.
Дни24 вчера в 20:00
Происшествия

На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

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Авто

Раскрыта внешность кроссовера Aston Martin DBX

Мировая премьера кроссовера пройдёт в декабре.
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Почти 90% медоборудования для поликлиник производится в России

Почти 90% медицинского оборудования для районных больниц и поликлиник производится в России, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
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Клинтон назвала демократку Габбард «любимым кандидатом русских»

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Пенсии повысят не всем. Как изменятся начисления с Нового года

Размер страховой пенсии в следующем году в среднем составит 16,4 тысячи рублей.
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