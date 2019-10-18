Футбол
Sport.ruМесси: «В „Барселоне“ есть те, кто не хочет возвращения Неймара»
Форвард "Барселоны" Лионель Месси признал, что вернуть Неймара, выступающего за "ПСЖ", будет очень сложно. По словам Месси, против этого выступают некоторые люди в каталонском клубе.
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Энергетика
«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд
"Нафтогаз" намерен взыскать с российского "Газпрома" более $11 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на директора украинской компании Юрия Витренко.
Газета.Ru 12:36
Общество
Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео
Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.
Lenta.ru 16:59
Политика
На Украине Рада поддержала законопроект о выделении ГТС из «Нафтогаза»
Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, который вносит поправки, необходимые для создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) за счет его выделения из «Нафтогаза Украины».
РБК 09:48
Культура
Назван самый популярный сериал на Netflix
Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru вчера в 11:08
Политика
Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима
РИА Новости вчера в 19:25
Общество
Илон Маск оценил российское образование
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 16:42
Экономика
Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf).
РБК вчера в 10:56
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 10:32
Политика
Захарова оценила заявление посла КНР про украинцев в Гонконге
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова китайского посла в России Чжан Ханьхуэя об «украинских элементах» на акциях протеста в Гонконге.
Известия 17:06
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
Происшествия
В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика
По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском 12:58
Футбол
Глава Примеры призвал исключить из еврокубков «ПСЖ» и «Манчестер Сити»
Последние новости Лиги чемпионов Ранее "Манчестер Сити" и "ПСЖ" уже неоднократно обвиняли в нарушениях правил.
Sport.ru 18:14
Политика
Джонсон уверен, что парламент Британии одобрит сделку по Brexit
"Уверен, что когда депутаты от всех партий изучат его, они найдут причины, по которым должны поддержать его и реализовать Brexit 31 октября, выполнив возложенную на них британским народом задачу".
REGNUM вчера в 23:53
Политика
Молдавия отправит в Россию 20 тонн боеприпасов через Украину
Власти Молдавии хотят отправить в Россию около 20 тонн боеприпасов из Приднестровья. Поставки намерены осуществить через территорию Украины.
Телеканал 360° 14:12
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
Экономика
«Мечел» просит помочь вернуть деньги за утерянный завод в Донецке
Письмо с просьбой оказать компании помощь в возврате 50% средств, вложенных в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), направил председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин вице-премьеру Дмитрию Козаку.
News.ru 02:53
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Единоборства
Гвоздик и Бетербиев проведут самый захватывающий бой года
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Общество
На Украине снизилась численность населения
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском 13:45
Политика
Лукашенко признал, что устал от работы президента
Телеканал 360° 18:47
Происшествия
На Сахалине проведут проверку по факту избиения школьницы
Российская газета вчера в 23:24
Шоу-бизнес
Видео с Рианной в бикини набрало более 10 миллионов просмотров
Певица опубликовала на своей странице в инстаграме видео, которое всего за десять часов собрало десять миллионов просмотров.
ОК! вчера в 11:43
Политика
Путин утвердил создание «Военно-строительной компании»
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компания".
Газета.Ru 09:28
Армия и оружие
Эрдоган захотел договориться с Россией по курдам
Ранее Турция и США договорились о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней.
Lenta.ru 08:42
Авто
Названы авто с самыми проблемными АКПП
Эксперты проанализировали авторынок России и назвали самые проблемные автомобили с АКПП. Специалисты не рекомендуют покупать эти машины.
Дни24 вчера в 20:00
Авто
Раскрыта внешность кроссовера Aston Martin DBX
Мировая премьера кроссовера пройдёт в декабре.
Драйв 11:51
Здоровье
Почти 90% медоборудования для поликлиник производится в России
Почти 90% медицинского оборудования для районных больниц и поликлиник производится в России, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 05:49
Экономика
Пенсии повысят не всем. Как изменятся начисления с Нового года
Размер страховой пенсии в следующем году в среднем составит 16,4 тысячи рублей.
Life.ru 00:45