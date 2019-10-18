Неймару было бы трудно вернуться в «Барселону». Многие люди в клубе не хотели его возвращения, хотя со спортивной точки зрения мы бы от этого выигрывали.

с чего всё началось

Возвращение Неймара в «Барселоны» было трудноосуществимым, так как многие в команде были против такого исхода, хотя со спортивной точки зрения он бы нам точно не навредил.

Месси: «В „Барселоне“ многие были против возвращения Неймара»

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