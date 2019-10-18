Нападающий сине-гранатовых Лео Месси в эфире радио Metro FM 95.1 поделился мнением по поводу трансфера Неймара в «Барселону». Напомним, что бразилец летом пытался вернуться в «Барселону» из «ПСЖ», однако клубы не договорились между собой по цене.

Происшествия Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.

Политика Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.

Армия и оружие Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".

Авто Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.

Политика Захарова рассказала об информационной агрессии против России Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об информационной агрессии в мире в отношении России.

Фигурное катание Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

Наука Ученые выявили гены, увеличивающие риск развития шизофрении Ученые выявили увеличивающие риск развития шизофрении у человека гены.

Политика Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений.

Авто Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП Замыкает антирейтинг коробка передач фирмы JATCO, получившая название JF011E. Она применяется на Nissan Juke, а также на Qashqai и X-Trail.

Происшествия Пятеро детей погибли при пожаре под Ярославлем Семь человек, включая пятерых несовершеннолетних, погибли при пожаре в Ростове Великом Ярославской области.

Политика Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.

Политика Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию Накануне заседания Синода РПЦ некоторые видные греческие митрополиты заявили, что единого решения внутри Элладской церкви по Украине так и не было принято: многие архиереи либо выступили против признания раскольничьей ПЦУ, либо промолчали.

Хоккей Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов стали авторами результативных передач.

Культура Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.

Шоу-бизнес Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.

Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Алла Пугачева рассказала, на кого похож сын Ксении Собчак Ксения Собчак несколько часов назад опубликовала в своем микроблоге фотографию подросшего сына Платона, рождённого в её браке с Максимом Виторганом.

Происшествия В Красноярске задержали вероятного криминального авторитета В Красноярске задержан 54-летний мужчина по подозрению в том, что он — криминальный авторитет по кличке Костя Канский.

Наука От автономных роботов до нейросети: «ШУСТРИК» вновь ищет талантливых изобретателей 1 декабря стартует прием заявок на Всероссийский конкурс научно-технического творчества «ШУСТРИК», организатором которого является Фонд содействия инновациям.

Армия и оружие Турция обвинила курдов в нарушении перемирия в Сирии Турция обвинила курдов в нарушении договоренности по перемирию в зоне безопасности на севере Сирии.

Здоровье Врач рассказал о последствиях «кома в груди» Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, что ощущение «кома в груди» может быть симптомом серьезных заболеваний.