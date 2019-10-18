Футбол

ODDS.ruODDS.ruМесси: «В „Барселоне“ не хотят возвращения Неймара»

Нападающий сине-гранатовых Лео Месси в эфире радио Metro FM 95.1 поделился мнением по поводу трансфера Неймара в «Барселону». Напомним, что бразилец летом пытался вернуться в «Барселону» из «ПСЖ», однако клубы не договорились между собой по цене.
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Месси: «Многие в „Барселоне“ не хотели возвращения Неймара»

Sport24.ruвчера в 13:44

Месси: в «Барселоне» есть люди, которые не хотят, чтобы Неймар возвращался

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Спорт-Экспрессвчера в 16:53

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Sport.ruвчера в 16:58

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Газета.Ruвчера в 13:58

Лионель Месси: «В „Барселоне“ есть те, кто не хочет возвращения Неймара»

Sportbox.RUвчера в 15:24

Месси: «В „Барселоне“ многие были против возвращения Неймара»

Евро-футбол.рувчера в 14:46
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По словам главы ведомства, ситуация в некоторых регионах вызывает обеспокоенность, а потому, Минздрав в рамках своих полномочий готов оказать всю необходимую помощь для того, чтобы регионы начали уже сейчас устранять дисбаланс в зарплатах медицинских работников.
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В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
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В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
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План перехода российского здравоохранения на МКБ-11подготовлен и будет утвержден после обсуждения со специалистами.
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Миллер заявил о возможности Украины снизить цену на газ на 20%

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней.
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Главный тренер «Тамбова» Григорян подал в отставку

Александр Григорян подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Тамбов» после поражения от «Урала» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Electronic Arts опубликовала в Origins системные требования гоночной игры Need for Speed Heat.
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Пятилетняя россиянка погибла в Турции, сообщает РИА Новости. Трагедия произошла в провинции Анталья, расположенной в южной части страны.
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На Украине сократилась численность населения

За первые восемь месяцев 2019 года население Украины сократилось на 177 тысяч человек.
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Mazda выпустит новый передовой дизельный двигатель в следующем году

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Табак, который светится в темноте, вырастили российские генетики

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