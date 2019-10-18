Футбол
ODDS.ruМесси: «В „Барселоне“ не хотят возвращения Неймара»
Нападающий сине-гранатовых Лео Месси в эфире радио Metro FM 95.1 поделился мнением по поводу трансфера Неймара в «Барселону». Напомним, что бразилец летом пытался вернуться в «Барселону» из «ПСЖ», однако клубы не договорились между собой по цене.
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Происшествия
В Красноярске экстренно сел самолет, летевший в Москву из Улан-Удэ
В Красноярске благополучно приземлился "Боинг-737" авиакомпании Smartavia, летевший рейсом Улан-Удэ — Москва и запросивший экстренную посадку из-за угрозы взрыва.
Вести.Ru 03:48
Происшествия
Прорыв дамбы в Красноярском крае: число погибших выросло
По последним данным, число погибших в результате ЧП в Курагинском районе Красноярского края, где прорвало дамбу, выросло до 15 человек.
REGNUM 04:10
Происшествия
Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро
Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
RT на русском 04:44
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Происшествия
При пожаре под Ярославлем погибли пять детей
Пятеро детей и взрослый погибли при пожаре в жилом доме в городе Ростове Ярославской области, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:20
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Политика
Трамп сообщил о готовности европейских стран принять боевиков ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны сообщили о готовности принять боевиков Исламского государства (запрещено на территории России).
Взгляд.ру вчера в 12:03
Здоровье
Несколько травматологов уволились из челябинской больницы
Несколько врачей травматологов уволились из травмпункта челябинской городской больницы № 6, оставшиеся специалисты с трудом стравляются с нагрузкой, сообщает 74.ru со ссылкой на одного из сотрудников медучреждения.
АиФ Челябинск 17 октября в 00:43
Авто
Автоэксперты рассказали о машинном масле, способном убить двигатель
Экономика сегодня 01:38
Общество
Суд в Нью-Йорке назначил слушания против Telegram на февраль
Окружной суд США в Нью-Йорке рассмотрит иск американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) к Telegram в феврале.
РБК 04:43
Фигурное катание
Туктамышева оценила свой неудачный прокат
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила свой неудачный прокат в короткой программе женского одиночного катания на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.
Газета.Ru 01:59
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.
ProfiСinema.ru вчера в 22:45
Футбол
Полузащитник «Ростова» Байрамян рассказал об адаптации к атакующему стилю
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал об адаптации к атакующему стилю его команды, после возвращения из годичной аренды в казанском "Рубине".
Газета.Ru 02:45
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском вчера в 10:37
Происшествия
Пятилетняя девочка из России погибла на курорте в Турции
Пятилетняя гражданка Российской Федерации погибла в результате несчастного случая в Турции.
REGNUM 04:36
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Политика
Российский дипломат в ООН поставил на место украинского коллегу
В ходе выступления на заседании Четвёртого комитета Генассамблеи ООН официальный представитель постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский указал своему украинскому коллеге на нарушение прав журналистов на Украине.
Life.ru вчера в 21:59
Экономика
Пенсии повысят не всем. Как изменятся начисления с Нового года
Размер страховой пенсии в следующем году в среднем составит 16,4 тысячи рублей.
Life.ru вчера в 00:45
Шоу-бизнес
Выяснилось, что Анастасия Заворотнюк страдала манией преследования
Актриса Анастасия Заворотнюк, ставшая мегазвездой отечественного кинематографа, благодаря исполнению главной роли в нашумевшем сериале «Моя прекрасная няня», в один «прекрасный» момент поняла, что ее популярность на ТВ обернулась крахом в обыденной жизни.
Bimru.ru 02:13
Происшествия
В Красноярске задержали вероятного криминального авторитета
В Красноярске задержан 54-летний мужчина по подозрению в том, что он — криминальный авторитет по кличке Костя Канский.
Известия 00:12
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:54
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM 17 октября в 09:15
Политика
В здании Верховной рады обнаружили куницу
Известия вчера в 22:25
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова решила выступать за Словению
Свободная Пресса 16 октября в 09:53
Космос
К Земле приближается астероид диаметром до 1 км
Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.
RT на русском вчера в 21:15
Единоборства
Боец UFC использовал ингалятор во время поединка и был лишен победы
Поединок в тяжелом весе между бойцами смешанного стиля (MMA) Грегом Харди и Беном Сосоли на турнире UFC on ESPN 6 был признан несостоявшимся.
Lenta.ru 04:27
Шоу-бизнес
Онколог рассказал о заболевании, которым страдает Заворотнюк
Онколог, на условиях анонимности, рассказал, что с подобным диагнозом люди живут не более пяти лет даже при своевременном выявлении глиобластомы.
Рамблер 03:18
Происшествия
Врачи в Болгарии забыли в компьютерном томографе пациентку
Врачи муниципальной больницы небольшого болгарского города Павликени, находящегося в Великотырновской области Болгарии, забыли в компьютерном томографе пациентку, из-за чего её объявили в розыск.
REGNUM вчера в 08:56