Нападающий сине-гранатовых Лео Месси в эфире радио Metro FM 95.1 поделился мнением по поводу трансфера Неймара в «Барселону». Напомним, что бразилец летом пытался вернуться в «Барселону» из «ПСЖ», однако клубы не договорились между собой по цене.

Происшествия В Красноярске экстренно сел самолет, летевший в Москву из Улан-Удэ В Красноярске благополучно приземлился "Боинг-737" авиакомпании Smartavia, летевший рейсом Улан-Удэ — Москва и запросивший экстренную посадку из-за угрозы взрыва.

Происшествия Прорыв дамбы в Красноярском крае: число погибших выросло По последним данным, число погибших в результате ЧП в Курагинском районе Красноярского края, где прорвало дамбу, выросло до 15 человек.

Происшествия Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».

Единоборства Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.

Общество В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27 В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.

Происшествия При пожаре под Ярославлем погибли пять детей Пятеро детей и взрослый погибли при пожаре в жилом доме в городе Ростове Ярославской области, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

Армия и оружие Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".

Политика Трамп сообщил о готовности европейских стран принять боевиков ИГ Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны сообщили о готовности принять боевиков Исламского государства (запрещено на территории России).

Здоровье Несколько травматологов уволились из челябинской больницы Несколько врачей травматологов уволились из травмпункта челябинской городской больницы № 6, оставшиеся специалисты с трудом стравляются с нагрузкой, сообщает 74.ru со ссылкой на одного из сотрудников медучреждения.

Общество Суд в Нью-Йорке назначил слушания против Telegram на февраль Окружной суд США в Нью-Йорке рассмотрит иск американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) к Telegram в феврале.

Фигурное катание Туктамышева оценила свой неудачный прокат Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила свой неудачный прокат в короткой программе женского одиночного катания на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.

Кино В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» 17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.

Футбол Полузащитник «Ростова» Байрамян рассказал об адаптации к атакующему стилю Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал об адаптации к атакующему стилю его команды, после возвращения из годичной аренды в казанском "Рубине".

Энергетика В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.

Происшествия Пятилетняя девочка из России погибла на курорте в Турции Пятилетняя гражданка Российской Федерации погибла в результате несчастного случая в Турции.

Политика Российский дипломат в ООН поставил на место украинского коллегу В ходе выступления на заседании Четвёртого комитета Генассамблеи ООН официальный представитель постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский указал своему украинскому коллеге на нарушение прав журналистов на Украине.

Шоу-бизнес Выяснилось, что Анастасия Заворотнюк страдала манией преследования Актриса Анастасия Заворотнюк, ставшая мегазвездой отечественного кинематографа, благодаря исполнению главной роли в нашумевшем сериале «Моя прекрасная няня», в один «прекрасный» момент поняла, что ее популярность на ТВ обернулась крахом в обыденной жизни.

Происшествия В Красноярске задержали вероятного криминального авторитета В Красноярске задержан 54-летний мужчина по подозрению в том, что он — криминальный авторитет по кличке Костя Канский.

Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

Экономика В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».

Космос К Земле приближается астероид диаметром до 1 км Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.

Единоборства Боец UFC использовал ингалятор во время поединка и был лишен победы Поединок в тяжелом весе между бойцами смешанного стиля (MMA) Грегом Харди и Беном Сосоли на турнире UFC on ESPN 6 был признан несостоявшимся.

Шоу-бизнес Онколог рассказал о заболевании, которым страдает Заворотнюк Онколог, на условиях анонимности, рассказал, что с подобным диагнозом люди живут не более пяти лет даже при своевременном выявлении глиобластомы.