Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ruМесси: «Я устал, не хватает игрового ритма»

Барселона — Интер
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Камп Ноу»
3′
Лаутаро Хавьер Мартинес
6′
Николо Барелла
Антуан Гризманн
9′
Жерар Пике
22′
Серджи Роберто
52′
Серджи Бускетс
Артуро Видаль
52′
Луис Суарес
58′
Антуан Гризманн
Усман Дембеле
66′
66′
Алексис Санчес
Роберто Гальярдини
71′
Антонио Кандрева
Данило Д′Амброзио
Артуро Видаль
76′
77′
Алексис Санчес
79′
Стефано Сенси
Маттео Политано
Луис Суарес
84′
Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу над «Интером» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером». Аргентинец впервые в новом сезоне отыграл в матче все 90 минут.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Месси совершил 10 успешных обводок в игре с «Интером». Больше всех в сезоне ЛЧ

Sports.ru01:45

Месси: «Я устал, не хватает игрового ритма»

Sport24.ruвчера в 19:11

В игре с «Интером» Месси совершил 10 обводок. Никто не обводил чаще за 2 тура ЛЧ

Чемпионатвчера в 17:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 02:19, Ашберн
Политика

Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу

Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.
Газета.Ru вчера в 12:42
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
Политика

МИД Венгрии указал на бездействие Украины в языковом вопросе

Пока никаких реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса, Украина не сделала, — заявил он.
iReactor вчера в 22:58
Общество

Малышева предложила повысить пенсионный возраст для женщин

Малышева считает, что пенсионный возраст необходимо повысить о 67 лет, «как это сделано во всех цивилизованных странах».
Gazeta.SPb 01:30
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Газета.Ru вчера в 03:00
Единоборства

Сергей Шубенков завоевал серебро в забеге на 110 м с барьерами

Сергей Шубенков завоевал серебро в забеге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков стал серебряным призером на дистанции 110 м с барьерами на чемпионате мира в Дохе, повторив, таким образом, результат прошлого чемпионата мира, который в 2017 году состоялся в Лондоне.
Коммерсантъ вчера в 23:24
Общество

В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
РБК 02:02
Недвижимость

В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru вчера в 09:34
Кино

Netflix опубликовал трейлер нового фильма Майкла Бэя

RuNews24.ru вчера в 03:31
Шоу-бизнес

89-летний актер Иван Краско рассказал о внезапном пополнении в семье

Народные новости 01:03
Волейбол

Российские волейболисты обыграли канадцев на Кубке мира

Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Канады в матче розыгрыша Кубка мира в японском Нагано.
МК-Спорт вчера в 05:12
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Здоровье

В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить

Сокращение смертности в 2003-2018 годы составило 39% у мужчин и 36% у женщин, "при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя", подчеркивается в исследовании.
ТАСС 01 октября в 06:51
Происшествия

Сбербанк проводит расследование возможной утечки данных клиентов

Сбербанк прокомментировал информацию об утечке персональных данных клиентов.
Газета.Ru 01:09
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Хоккей

«Торонто» показал фото Михеева с первой заброшенной шайбой в НХЛ

Чемпионат вчера в 23:41
Политика

Путин: в США использовали антироссийскую риторику для атак на Трампа

В США использовали антироссийскую риторику как повод для атак на президента Дональда Трампа.
ТК Звезда вчера в 10:18
Экономика

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
РБК вчера в 17:01
Армия и оружие

Эрдоган: Турция сама создаст зону безопасности на севере Сирии

Дума ТВ 01 октября в 10:39
Экономика

Госдума рассмотрит проект бюджета-2020 в первом чтении 23 октября

Законопроект о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов будет рассмотрен на пленарном заседании Государственной Думы 23 октября.
Парламентская газета вчера в 07:34
Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

Человек-паук вернется в фильмы киновселенной Marvel в 2021 году.
iReactor 30 сентября в 09:41
Происшествия

В Москве женщина умерла после пластики груди

Московский Комсомолец вчера в 05:53
Экономика

Пенсии россиян отберут на строительство дорог

Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.
Deita.ru вчера в 22:15
Авто

Поставки электромобилей Tesla бьют рекорды: Model 3 — бесспорный лидер

3DNews 00:33
Космос

НАСА закупит у Роскосмоса места на «Союзах» для полетов к МКС

НАСА намерена купить у Роскосмоса дополнительные места на кораблях «Союз» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию после весны 2020 года, сообщает РИА Новости.
Невские Новости 01 октября в 21:38
Армия и оружие

Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире

Компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка».
Известия вчера в 21:12
Наука

От Антарктиды откололся айсберг в 315 миллиардов тонн

В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся огромный айсберг весом в 315 млрд тонн.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 13:00
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru вчера в 01:22
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Культура

Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019

Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
ТАСС вчера в 14:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное