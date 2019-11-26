Футбол

MetaratingsMetaratingsМесси — Неймару: через два года ты сможешь занять мое место

Изданию France Football стали известны детали разговора между форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и его бывшим партнером по команде Неймаром, который сейчас выступает за «ПСЖ».
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Месси — Неймару после вылета из ЛЧ: уйду через два года, и ты займёшь моё место

Чемпионат07:02

Месси написал Неймару после вылета от «Ливерпуля»: «Хочу, чтобы ты вернулся. Мы сможем выиграть ЛЧ только вместе»

Sports.ru05:20

«Через два года я уйду, и ты займешь мое место». СМИ опубликовали часть переписки Месси и Неймара о «Барселоне»

Матч ТВ06:15

Месси предлагал Неймару вернуться в «Барселону»: «Через два года я уйду, и ты займешь мое место»

Sport24.ru06:07

«Через два года я уйду, и ты займешь мое место». СМИ опубликовали часть переписки Месси и Неймара о «Барселоне»

Sportbox.RU06:15

Месси — Неймару: через два года ты сможешь занять мое место

Metaratings07:00

«Хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду, и ты займешь мое место». Месси писал Неймару после вылета «Барселоны» из ЛЧ

Бомбардир.ру05:53
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