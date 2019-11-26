Изданию France Football стали известны детали разговора между форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и его бывшим партнером по команде Неймаром, который сейчас выступает за «ПСЖ».

Месси — Неймару: через два года ты сможешь занять мое место

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Армия и оружие До конца 2021 года Минобороны получит первые Ту-160М новой постройки Примечательно, что немногим ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал прессе, что первый такой самолет новой постройки должен выйти на летные испытания ближе к концу следующего года.

Происшествия На переправе в Якутии под лед провалился большегруз Ледовая переправа Якутск - Хатассы - Павловск допущена к эксплуатации 25 ноября для автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3 тонн, средняя толщина льда составляет 38-40 см. По информации Минтранса Якутии, переправа на данный момент закрыта для всех видов транспорта.

Здоровье Астраханские больницы получили новые «Скорые» Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в торжественной обстановке вручил главным врачам региональных больниц ключи от 39 автомобилей скорой помощи.