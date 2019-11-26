Футбол
MetaratingsМесси — Неймару: через два года ты сможешь занять мое место
Изданию France Football стали известны детали разговора между форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и его бывшим партнером по команде Неймаром, который сейчас выступает за «ПСЖ».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 08:09, Ашберн
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Общество
Роскачество подвело итоги «Винного гида»
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Экономика
В 2020 году ожидают экономический кризис
Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
Зеленский оценил отношения России и Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы сами выбрали курс на европейскую интеграцию, а отношения с Россией назвал "очень сложной ситуацией".
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Политика
Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Рекомендации WADA Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
Космос
Перенесен запуск российского корабля «Прогресс МС-13»
Политика
Путин дал совет школьникам по выбору будущей профессии
Президент России Владимир Путин заявил, что в юности «примерял» на себя различные профессии, в том числе моряка и летчика.
Армия и оружие
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»
Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
Экономика
Часть россиян оставят без пенсии
Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Если Россия продолжит транзит газа в Европу по украинской ГТС без договора с Киевом, то он будет закачан в украинские хранилища, сообщили в "Нафтогазе".
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
Экономика
В Оренбурге утвердили проект областного бюджета в первом чтении
На поддержку региональной экономики заложено 17,5 млрд рублей, что в первом чтении соответствует показателям текущего года.
Гаджеты
Стала известна дата анонса первого смартфона Redmi K30 с поддержкой 5G
Глава бренда и вице-президент компании Xiaomi Лю Вейбинг опубликовал в соцсети тизер нового смартфона Redmi K30 с поддержкой 5G с датой его анонса, сообщает iXBT.ru.
Происшествия
Адвокат сообщил о возможном этапировании историка Соколова в Москву
Дело об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в котором обвиняют бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова, будут расследовать в центральном аппарате Следственного комитета, сообщил журналистам его адвокат Александр Почуев.
Шоу-бизнес
О беременности Светланы Ходченковой заговорили в Сети
В сети нашлись и те, кто опровергли факт беременности актрисы.
Футбол
Леонид Слуцкий может возглавить «Рубин» или «Динамо»
Главный тренер голландского «Витесса», экс-наставник ЦСКА и сборной России может возглавить казанский «Рубин» или московское «Динамо».
Армия и оружие
До конца 2021 года Минобороны получит первые Ту-160М новой постройки
Примечательно, что немногим ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал прессе, что первый такой самолет новой постройки должен выйти на летные испытания ближе к концу следующего года.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Происшествия
На переправе в Якутии под лед провалился большегруз
Ледовая переправа Якутск - Хатассы - Павловск допущена к эксплуатации 25 ноября для автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3 тонн, средняя толщина льда составляет 38-40 см. По информации Минтранса Якутии, переправа на данный момент закрыта для всех видов транспорта.
Здоровье
Астраханские больницы получили новые «Скорые»
Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в торжественной обстановке вручил главным врачам региональных больниц ключи от 39 автомобилей скорой помощи.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами
ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Общество
Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота
Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота, сообщает Национальный банк страны.
Происшествия
Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер из СИЗО попал в реанимацию
Как отмечает источник, экс-главу Коми доставили в реанимацию из СИЗО "Лефортово", но ничего критичного со здоровьем бывшего руководителя региона не произошло: - Гайзер в больнице с пятницы.