Футбол

Soccer.ruSoccer.ruМесси благодарит за «Золотой мяч» Острова Кука и Гондурас

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Как бы ни восхищались персональные фанаты Лионеля Месси шестым "Золотым мячом" своего кумира, им придется признать, что эта победа достигнута во многом благодаря широкой известности и популярности во всем мире.
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Месси благодарит за «Золотой мяч» Острова Кука и Гондурас

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Шестой золотой мяч, присужденный Леонелю Месси, вызвал неоднозначную реакцию в футбольном мире

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