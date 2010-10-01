Футбол
Soccer.ruМесси благодарит за «Золотой мяч» Острова Кука и Гондурас
Как бы ни восхищались персональные фанаты Лионеля Месси шестым "Золотым мячом" своего кумира, им придется признать, что эта победа достигнута во многом благодаря широкой известности и популярности во всем мире.
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Политика
Украинский эксперт объяснил опасность «Турецкого потока» для Киева
Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в эфире телеканала NewsOne заявил, что запуск газопровода "Турецкий поток" окажется для Киева более болезненным, чем запуск "Северного потока — 2".
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева похвасталась, как балует ее супруг
Певица Юлия Проскурякова похвасталась, как балует ее супруг – композитор и певец Игорь Николаев.
Футбол
Ибрагимович официально объявил о продолжении карьеры в Италии
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Происшествия
Под Белгородом завершили разбор завалов после взрыва газа в доме
Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва бытового газа в четырёхэтажном доме в посёлке Яковлево Белгородской области.
Шоу-бизнес
Солистка Artik&Asti выходит замуж
Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.
Футбол
Друг Мамаева и Кокорина после выхода из тюрьмы назвал суд зоопарком
Бывший футболист и детский тренер Александр Протасовицкий впервые рассказал о судебном деле, по которому проходил с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Спорт
Российские гандболистки победили Аргентину на чемпионате мира
Сборная России по гандболу одержала вторую победу на женском чемпионате мира. Команда обыграла сборную Аргентины со счетом 35:22.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Армия и оружие
Украина из-за скандала с Венгрией направила в Закарпатье нацгвардию
Ранее News.ru сообщал, что Венгрия просит Россию помочь защитить диаспору на Украине.
Гаджеты
Официально: Xiaomi Mi 10 точно получит SoC Snapdragon 865
Xiaomi отметила, что Mi 10 будет одним из первых смартфонов с SoC Snapdragon 865, но таких «одних из первых» явно будет немало в начале 2020 года.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
Общество
ГИБДД с октября 2020 года исключит «площадку» из экзамена на права
Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с октября следующего года.
Авто
Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron
Американский предприниматель Мэнни Хошбин, занимающийся бизнесом в сфере недвижимости, сообщил об огромных эксплуатационных расходах на гиперкар Bugatti Veyron.
Наука
Студент разгадал столетнюю физическую загадку
Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении 100 лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.
Общество
Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек
Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
Происшествия
В Хабаровске сняли с рейса обездвиженных алкоголем жителей Бурятии
Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.
Общество
Основатели Google ушли со своих постов в материнской компании Alphabet
Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили свои посты в материнской компании Alphabet.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
Хоккей
Гол и пас Кучерова помогли «Тампе Бэй» победить «Нэшвилл» в матче НХЛ
Политика
Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»
Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Общество
Илон Маск предстал перед судом из-за скандала с дайвером-«педофилом»
Суд в Лос-Анджелесе рассматривает дело о клевете, обвиняемым выступает Илон Маск, глава компании SpaceX.
Политика
Трамп заявил о желании поладить с Россией
Президент США Дональд Трамп, на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в рамках саммита НАТО, заявил, что Вашингтон рассчитывает найти общий язык с Москвой, пишет РБК.
Общество
Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ
Коллекторам окончательно перекроют возможность доступа к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, нужные поправки будут разработаны до весны 2020 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») 4 декабря в интервью газете «Известия».
Происшествия
В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей
Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.