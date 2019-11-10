В матче 13-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимает «Сельту» (3:1, середина второго тайма). Капитан каталонцев Лионель Месси оформил хет-трик. По количеству матчей с тремя голами он сравнялся с Криштиану Роналду, выступавшим за «Реал».

Месси догнал Роналду по количеству хет-триков в чемпионате Испании

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