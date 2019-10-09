Футбол

ЧемпионатЧемпионатМесси: думал, что Неймар перейдёт в «Реал»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что был уверен в переходе бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара в «Реал». Напомним, в летнее трансферное окно бразилец был близок к уходу из «ПСЖ». Основными вариантами продолжения карьеры Неймара назывались «Барселона» и «Реал».
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Месси считает, что Неймар мог этим летом перейти в «Реал»

Газета.Ruвчера в 23:32

Месси: «Если честно, думал, что Неймар перейдёт в „Реал“»

Sport.ru04:29

Лионель Месси: «Думал, что Неймар перейдет в „Реал“»

Спорт-Экспресс02:20

Неймар дважды мог перейти в «Реал». В 2006-м приезжал в Мадрид на 19 дней, а в 2011-м даже прошел медобследование

Sports.ru06:09

Месси: думал, что Неймар перейдёт в «Реал»

Чемпионатвчера в 20:51

Месси признался, что ожидал перехода Неймара в «Реал»

Sportbox.RUвчера в 20:05

Месси: «Я действительно думал, что Неймар перейдет в „Реал“»

Sport24.ruвчера в 19:18
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