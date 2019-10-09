Футбол

ЧемпионатЧемпионатМесси: думал, что Неймар перейдёт в «Реал»

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что был уверен в переходе бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара в «Реал». Напомним, в летнее трансферное окно бразилец был близок к уходу из «ПСЖ». Основными вариантами продолжения карьеры Неймара назывались «Барселона» и «Реал».
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