Футбол
ЧемпионатМесси: думал, что Неймар перейдёт в «Реал»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что был уверен в переходе бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара в «Реал». Напомним, в летнее трансферное окно бразилец был близок к уходу из «ПСЖ». Основными вариантами продолжения карьеры Неймара назывались «Барселона» и «Реал».
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Ми-35 снес трибуны на военном параде
Lenta.ru 06:17
Политика
Путин уволил Глазьева с должности советника президента
Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева.
Коммерсантъ 11:13
Армия и оружие
Франция и Германия осудили действия Турции в Сирии
Государственный секретарь Министерства иностранных дел Франции Амели де Моншален заявила, что Париж решительно осуждает спецоперацию Турции в Сирии.
News.ru 11:05
Происшествия
В Москве мужчина получил топором по голове и лишился 60 тысяч долларов
Московский Комсомолец 08:47
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Политика
Какой должна быть зарплата медработников, рассказал Путин
Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым оценил зарплаты медицинский работников.
Газета.Ru 10:53
Происшествия
В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой
В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.
Российская газета 08:19
Недвижимость
В России подорожала аренда жилья
По итогам третьего квартала 2019-го в большинстве крупных российских городов подорожали все типы съемных квартир — одно-, двух- и трехкомнатные, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Lenta.ru 06:01
Происшествия
СК назвал причину смерти Дмитрия Марьянова
Следователи сообщили, что причиной смерти Марьянова стала массивная кровопотеря, которой предшествовал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены.
ToDay News Ufa вчера в 15:52
Армия и оружие
Трамп назвал худшим решение ввести войска США на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп назвал решение ввести войска на Ближний Восток худшим за всю историю страны.
RT на русском 10:19
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
РИА Новости 09:54
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Вести Подмосковья 01:18
Здоровье
Главврач больницы РЖД извинился перед ползавшей на коленях пациенткой
На снимках, попавших в соцсети, видно, что маломобильная пациентка ползет по крыльцу корпуса, после чего садится в инвалидную коляску.
СаратовБизнесКонсалтинг 06:11
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Футбол
Супруга Варди ответила на обвинения жены Руни
Ранее сообщалось, что супруга Руни обвинила жену Варди в передаче личной информации прессе.
RT на русском 10:27
Авто
Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией
Отечественный автогигант «АвтоВАЗ» объявил о начале сборки автомобиля LADA Vesta с вариаторной трансмиссией Jatco и 1,6-литровой силовой установкой HR16, генерирующей 113 лошадиных сил.
Pnzdrive 07:31
Космос
Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур
Говорит Москва 06:27
Футбол
СМИ узнали, какие задачи «Спартак» поставил перед Тедеско
Сообщается, что руководство московского клуба поставило перед 34-летним тренером задачу попасть в зону еврокубков по итогам текущего сезона.
Sportbox.RU 10:49
Футбол
Стефано Пиоли назначен новым тренером «Милана»
Стефано Пиоли назначен новым главным тренером итальянского футбольного клуба «Милан».
News.ru 11:14
Происшествия
В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
РБК 11:14
Гаджеты
«Яндекс» представил колонку «Станция Мини»
Устройство представляет собой первую компактную колонку компании, которая поддерживает управление жестами.
News.ru 05:50
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Политика
Фонд Навального внесли в список иностранных агентов
Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Российская газета 05:38
Авто
Nissan отзывает почти 162 тысячи автомобилей в России
Дилер Nissan — ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» из-за проблем с подушкой безопасности отзывает в России 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida.
Автоновости дня 04:57
Музыка
Хаски выпустил клип в честь дня рождения Путина
Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) выпустил клип на новую версию песни "Седьмое октября".
Piter.tv 09:36
Происшествия
Экс-директор школы выпил бутылку водки по просьбе блогера и умер
Тольятинский блогер Илья Губарев, известный как Бомбер, угостил неизвестного мужчину бутылкой водки, после чего тот скончался.
Вести.Ru 09:33