Футбол
Sport.ruМесси и Гризманн не разговаривают на тренировках «Барселоны»
Испанские СМИ сообщают о напряжённых отношениях лидера "Барселоны" Лионеля Месси и новичка команды Антуана Гризманна. Сообщается, что игроки не общаются между собой на тренировочных занятиях. Гризманн признался, что не может найти с Месси общий язык.
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Общество
Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Политика
Путин и Токаев встретились в Омске
В Омске состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Единоборства
Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои
Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Футбол
Лэмпард признан лучшим тренером октября в АПЛ
Общество
Миллиардер Андрей Андреев продал свою долю в сервисе знакомств Badoo
Основатель Badoo — российский миллиардер Андрей Андреев продаст Blackstone свою долю и уйдет с поста генерального директора MagicLab.
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Футбол
«Ахмат» и «Урал» откроют 16-й тур РПЛ
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Политика
Польские СМИ назвали Макрона «полезным идиотом Кремля»
В статье "Макрон – полезный идиот Кремля" корреспондент утверждает, что французский лидер, призывая союзников по альянсу не надеяться на США, сам не собирается помогать им в критической ситуации.
Общество
Васильева сообщила о нехватке в школах молодых учителей
Музыка
Опрос показал песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
Хоккей
Брызгалов: «Гусев для России звезда, в НХЛ он просто Гусев»
Обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов прокомментировал игру форварда «Нью-Джерси» Никиты Гусева.
Шоу-бизнес
Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери
В начале года звезда сериала «Кадетство» стал героем скандала, связанного с внебрачной дочерью Оливией.
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
Политика
Трамп может посетить Парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о готовности начать отвод сил в Донбассе
Ранее в Киеве настаивали начать отвод сил 8 ноября, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что разведение сил начнется в субботу, 9 ноября, в 13:00 (мск).
Футбол
Зидан ответил Леонардо: «Могу говорить про Мбаппе хоть каждый день»
Сам Мбаппе ранее говорил, что мечтает когда-нибудь играть в футболке "Реала". Могу повторять это хоть каждый день.
Футбол
Глеб: «Мог перейти в ЦСКА. Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год»
Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год.
Политика
Бундестаг заткнул «Северный поток-2» в угоду Киеву
В ночь на 8 ноября Бундестаг не принял закон, по которому газопровод «Северный поток-2» мог быть защищен от ужесточенных правил газовой директивы ЕС.
Космос
«Вояджер-2» прислал новые данные из межзвездного пространства
Экономика
Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации
Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.
Общество
Роман Абрамович побывал на месте приземления Юрия Гагарина
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
Футбол
Федор Смолов назвал Америку прекрасной для жизни
Федор Смолов в интервью пресс-службе ФК «Локомотив» рассказал об отношении к США.
Теннис
Теннисистки едва не подрались после матча на турнире в Лас-Вегасе
Канадка Кэтрин Себов и американка Алисия Паркс чуть не подрались после 1/8 финала соревнований ITF в Лас-Вегасе.