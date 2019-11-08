Футбол

Sport.ruSport.ruМесси и Гризманн не разговаривают на тренировках «Барселоны»

Испанские СМИ сообщают о напряжённых отношениях лидера "Барселоны" Лионеля Месси и новичка команды Антуана Гризманна. Сообщается, что игроки не общаются между собой на тренировочных занятиях. Гризманн признался, что не может найти с Месси общий язык.
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Месси и Гризманн не разговаривают на тренировках «Барселоны»

Sport.ru11:55

El Chiringuito TV: Месси и Гризманн не общаются на тренировках

Бомбардир.ру07:57

Источник: Месси и Гризманн не разговаривают друг с другом на тренировках

Чемпионат08:53

Партия левых. Месси и другие левоногие голеадоры

Sportbox.RU08:46

СМИ: Месси и Гризманн не общаются на тренировках

ProstoProSport08:06

Месси и Гризманн не общаются друг с другом на тренировках «Барселоны»

Sport24.ru11:32

СМИ: Месси и Гризманн не разговаривают на тренировках

Матч ТВ07:51
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В Омске состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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«Ахмат» и «Урал» откроют 16-й тур РПЛ

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Васильева сообщила о нехватке в школах молодых учителей

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Опрос показал песни, которые не надоедает слушать от начала до конца

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Обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов прокомментировал игру форварда «Нью-Джерси» Никиты Гусева.
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Зидан ответил Леонардо: «Могу говорить про Мбаппе хоть каждый день»

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Глеб: «Мог перейти в ЦСКА. Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год»

Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год.
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В ночь на 8 ноября Бундестаг не принял закон, по которому газопровод «Северный поток-2» мог быть защищен от ужесточенных правил газовой директивы ЕС.
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«Вояджер-2» прислал новые данные из межзвездного пространства

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Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации

Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.
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Роман Абрамович побывал на месте приземления Юрия Гагарина

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