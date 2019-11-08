Футбол

Sport.ruSport.ruМесси и Гризманн не разговаривают на тренировках «Барселоны»

Испанские СМИ сообщают о напряжённых отношениях лидера "Барселоны" Лионеля Месси и новичка команды Антуана Гризманна. Сообщается, что игроки не общаются между собой на тренировочных занятиях. Гризманн признался, что не может найти с Месси общий язык.
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Источник: Месси и Гризманн не разговаривают друг с другом на тренировках

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