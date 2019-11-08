Испанские СМИ сообщают о напряжённых отношениях лидера "Барселоны" Лионеля Месси и новичка команды Антуана Гризманна. Сообщается, что игроки не общаются между собой на тренировочных занятиях. Гризманн признался, что не может найти с Месси общий язык.

Месси и Гризманн не разговаривают на тренировках «Барселоны»

Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

Происшествия В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА Фанаты ЦСКА в большом количестве приехали в Будапешт, где объединились с несколькими дружественными им группировками болельщиков из соседних стран - болгарского ЦСКА, сербского "Партизана" и польского "Видзева".

Кино Павел Деревянко рассказал о новом сезоне сериала «Дылды» Таганрогский актер рассказал, что второй сезон сериала «Дылды» выйдет на экраны осенью следующего года.

Общество Игоря Верника госпитализировали Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Политика В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.

Общество Российский бизнесмен продал сервис знакомств Badoo Российский бизнесмен Андрей Андреев продал контроль в холдинге MagicLab, которому принадлежат Badoo и популярный в США дейтинговый сервис Bumble.

Армия и оружие Арестович заявил о невозможности прекращения гражданской войны на Украине Украинский пропагандист Алексей Арестович завил о том, что после реинтеграции Донбасса гражданская война продолжится, но в другом формате.

Общество Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.

Общество Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.

Происшествия BMW с похищенным человеком в багажнике остановили в Москве В Москве полицейские остановили автомобиль с похищенным человеком в багажнике. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает агентство «Москва».

Космос TESS показал панораму южного неба Астрономы показали панораму южного полушария небесной сферы, составленную из снимков космического телескопа TESS, полученных за первый год работы.

Хоккей «Вашингтон» победил «Флориду», у Овечкина и Кузнецова по три очка 34-летний российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь у него 22 (13+9) очка в 17 матчах сезона.

Общество Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2» Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.

Политика Трамп может опубликовать еще один разговор с Зеленским В США может быть опубликована стенограмма еще одного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фигурное катание Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.

Происшествия Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.

Экономика Приближающиеся выборы в Госдуму «заморозят» рост налогов до 2022 года Рост поступлений в госбюджет в связи с увеличением ставки НДС оказался рекордным, отмечает Минфин РФ.

Экономика В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Армия и оружие Главы ДНР и ЛНР не хотят присутствия полиции Украины в зоне разведения Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал слова Тейлора «вопиющей некомпетентностью и перекручиванием текста Рамочного решения о разведении сил и средств».

Авто Hyundai опубликовал цены на обновленный седан Sonata Североамериканское представительство компании Hyundai объявила о том, что на высокопроизводительный хэтчбек Veloster N 2020 модельного года действуют специальные предложения.

Политика В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.