Футбол
Sport.ruМесси и Гризманн не разговаривают на тренировках «Барселоны»
Испанские СМИ сообщают о напряжённых отношениях лидера "Барселоны" Лионеля Месси и новичка команды Антуана Гризманна. Сообщается, что игроки не общаются между собой на тренировочных занятиях. Гризманн признался, что не может найти с Месси общий язык.
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 14:41, Ашберн
Общество
Производители молока попросили правительство решить проблему с навозом
"Союзмолоко" просит правительство решить проблемы с навозом.
Life.ru вчера в 19:31
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости 09:41
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Фанаты ЦСКА в большом количестве приехали в Будапешт, где объединились с несколькими дружественными им группировками болельщиков из соседних стран - болгарского ЦСКА, сербского "Партизана" и польского "Видзева".
Газета.Ru 03:00
Кино
Павел Деревянко рассказал о новом сезоне сериала «Дылды»
Таганрогский актер рассказал, что второй сезон сериала «Дылды» выйдет на экраны осенью следующего года.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:15
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Футбол
«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью
Sport24.ru 13:23
Политика
В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Общество
Российский бизнесмен продал сервис знакомств Badoo
Российский бизнесмен Андрей Андреев продал контроль в холдинге MagicLab, которому принадлежат Badoo и популярный в США дейтинговый сервис Bumble.
Lenta.ru 14:05
Армия и оружие
Арестович заявил о невозможности прекращения гражданской войны на Украине
Украинский пропагандист Алексей Арестович завил о том, что после реинтеграции Донбасса гражданская война продолжится, но в другом формате.
Политическая Экспертиза 13:14
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Общество
Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ 11:32
Происшествия
BMW с похищенным человеком в багажнике остановили в Москве
В Москве полицейские остановили автомобиль с похищенным человеком в багажнике. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает агентство «Москва».
Lenta.ru 12:41
Космос
TESS показал панораму южного неба
Астрономы показали панораму южного полушария небесной сферы, составленную из снимков космического телескопа TESS, полученных за первый год работы.
N+1 вчера в 03:59
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Хоккей
«Вашингтон» победил «Флориду», у Овечкина и Кузнецова по три очка
34-летний российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь у него 22 (13+9) очка в 17 матчах сезона.
Советский спорт 01:28
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском 11:28
Политика
Трамп может опубликовать еще один разговор с Зеленским
В США может быть опубликована стенограмма еще одного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вести.Ru 12:05
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 06 ноября в 08:43
Экономика
Приближающиеся выборы в Госдуму «заморозят» рост налогов до 2022 года
Рост поступлений в госбюджет в связи с увеличением ставки НДС оказался рекордным, отмечает Минфин РФ.
REGNUM 05 ноября в 10:48
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Армия и оружие
Главы ДНР и ЛНР не хотят присутствия полиции Украины в зоне разведения
Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал слова Тейлора «вопиющей некомпетентностью и перекручиванием текста Рамочного решения о разведении сил и средств».
RuNews24.ru 03:08
Авто
Hyundai опубликовал цены на обновленный седан Sonata
Североамериканское представительство компании Hyundai объявила о том, что на высокопроизводительный хэтчбек Veloster N 2020 модельного года действуют специальные предложения.
CarsWeek.ru вчера в 14:25
Космос
«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Гражданские силы.ру 06 ноября в 03:22
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:00
Армия и оружие
Последний маршал СССР развенчал крамольность криков «За Сталина!»
Бывший министр обороны СССР маршал Советского Союза Дмитрий Язов рассказал, что крики «За Сталина!», с которыми солдаты поднимались в атаку в боях Великой Отечественной войны, не были крамольными.
Lenta.ru 07:25