Испанские СМИ сообщают о напряжённых отношениях лидера "Барселоны" Лионеля Месси и новичка команды Антуана Гризманна. Сообщается, что игроки не общаются между собой на тренировочных занятиях. Гризманн признался, что не может найти с Месси общий язык.

Месси и Гризманн не разговаривают на тренировках «Барселоны»

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