Футбол
Sport.ruМесси и Гризманн не разговаривают на тренировках «Барселоны»
Испанские СМИ сообщают о напряжённых отношениях лидера "Барселоны" Лионеля Месси и новичка команды Антуана Гризманна. Сообщается, что игроки не общаются между собой на тренировочных занятиях. Гризманн признался, что не может найти с Месси общий язык.
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Культура
Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей
Вести.Ru 16:32
Армия и оружие
Помпео обвинил Дамаск и Москву в авиаударах по гражданским объектам
Сирийские войска при поддержке России за последние 48 часов нанесли авиаудары по нескольким гражданским объектам (школа, больница, дома), в результате чего погибли 12 человек, а пострадали почти 40, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Коммерсантъ 14:51
Наука
Нейросеть повторила открытие Коперника
News.ru 11:59
Происшествия
СК возбудил дело против криминального авторитета Вити Пана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против криминального авторитета из Курской области Виктора Панюшина, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:10
Экономика
В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн
Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
Известия 03:57
Происшествия
В Таиланде утонул российский турист
На тайском острове Пхукет погиб 61-летний россиянин. Он зашел в воду и начал тонуть, пишет The Thaiger.
Росбалт вчера в 00:52
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru 13:38
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru 03:22
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Технологии
В России построят квантовый компьютер за 24 млрд рублей
В России будет построен отечественный квантовый компьютер размером до 100 кубитов. Стоимость проекта — 24 млрд рублей.
Мойка78 00:19
Происшествия
В Австрии экс-чиновника Минкультуры России Мазо отпустили под залог
Земельный суд Вены по уголовным делам принял решение освободить бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо, задержанного в Австрии по запросу Испании, под залог € 25 тыс. Об этом сообщила судья Кристина Зальцборн.
RT на русском 09:22
Хоккей
3 очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду»
Чемпионат вчера в 21:47
Космос
Илон Маск рассказал об условиях создания колонии на Марсе
Глава компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter рассказал о том, что потребуется для формирования колонии на Марсе.
Аргументы и Факты 09:39
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Футбол
Леонардо раздражают частые разговоры Зидана о Мбаппе
Думаю, что это должно прекратиться. Очень уважаю Зидана, но не стоит трогать одного из лучших футболистов мира.
Спорт-Экспресс вчера в 10:29
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье
Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.
Слово и Дело вчера в 17:29
Политика
Газпром назвал условия контракта по транзиту газа с Украиной
Перед заключением нового контракта на транзит газа через Украину необходимо решить "комплекс принципиально важных вопросов", заявил глава Газпрома Алексей Миллер 6 ноября.
Центр энергетической экспертизы 06 ноября в 15:12
Происшествия
В Чили загорелся университет во время протестов в Сантьяго
В ходе уличных протестов в чилийском Сантьяго загорелось здание Университета имени Педро де Вальдивии, передает телеканал 24 Horas.
REGNUM 18:54
Политика
Почему Китай отказался заключить с США договор о ядерном разоружении
Китай отверг предложение Трампа заключить многостороннее соглашение по контролю над вооружениями с участием США и России, которое, по планам Вашингтона, может прийти на смену СНВ-III.
RT на русском 15:10
Футбол
Скотт Мактомини: «„МЮ“ может выиграть три трофея в этом сезоне»
Ранее «МЮ» гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы благодаря победе над «Партизаном» (3:0). Мактомини является воспитанником «МЮ» и дебютировал за основную команду «красных дьяволов» в сезоне-2016/17.
Матч ТВ 13:10
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Политика
Суд обязал Трампа выплатить $2 млн благотворительным организациям
В США верховный суд Нью-Йорка постановил, что президент США Дональд Трамп должен выплатить ряду благотворительных организаций $2 млн.
Газета.Ru 07:08
Армия и оружие
В России впервые показали новый серийный истребитель Су-57
Серийное производство Су-57 началось в мае 2019 года, а свой первый полёт самолёт совершил ещё в 2010 году.
Ferra 11:49
Политика
Экс-президент Бразилии Лула да Силва освобожден из-под стражи
Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября адвокаты Лулы да Силвы подали ходатайство об освобождении из-под стражи экс-президента Бразилии.
REGNUM 17:34
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники России в октябре
Корейская Hyundai Creta с результатом 6806 проданных экземпляров вновь стала самым продаваемым кроссовером (SUV) в России.
Автоновости дня вчера в 07:46
Технологии
«Роскосмос» и РАН сменили ответственного за эксперименты на МКС
Как рассказал Блошенко, на должность, которую он будет совмещать с должностью в госкорпорации, он назначен совместным решением "Роскосмоса" и РАН 30 октября.
РИА Новости 19:07
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика стала мамой в третий раз
Валерия Гай Германика стала многодетной мамой: ее третий малыш появился на свет накануне.
7Дней.ру вчера в 03:00
Общество
Суд отклонил рекордный иск бывшей жены Потанина к миллиардеру
Высокий суд Лондона отклонил иск Наталии Потаниной, бывшей жены миллиардера Владимира Потанина, о разделе имущества, сообщает The Daily Mail.
Ведомости 10:14
Шоу-бизнес
Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным
Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.
WomanHit.ru 10:31