Футбол
ProstoProSportМесси изучает возможность ухода в «Ньюэллс Олд Бойз» в 2020 году
Капитан «Барселоны» Лионель Месси интересуется возможностью переходом в аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз» летом 2020 года. Как сообщает журналист CNN Deportes Мартин Кастилья, 32-летний аргентинец рассматривает возможность расторжения контракта с каталонцами.
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Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости 17:41
Происшествия
Адвокат рэпера A$AP Rocky получил огнестрельные ранения в Швеции
Адвокат американского рэпера A$AP Rocky Хенрик Олссон Лилджа во время пребывания в Швеции получил огнестрельные ранения.
Газета.Ru 17:38
Хоккей
«Магнитка» объявила об отставке Яндача. Команду возглавил Воробьев
Магнитогорский «Металлург» объявил об отставке главного тренера Йозефа Яндача.
Sports.ru 14:55
Общество
Андрей Норкин выгнал из студии НТВ хамившего участника съемок
Во время съемок программы "Место встречи" (НТВ) ведущий программы Андрей Норкин выгнал из студии гостя - члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
Российская газета 13:43
Авто
На видео показали эволюцию Audi RS6 Avant
На представиленном видео показано, как Audi RS6 Avant изменился во внешности, а также как эволюционировала его производительность и технологии.
32CARS.ru вчера в 23:19
Политика
Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
Lenta.ru 06:57
Шоу-бизнес
Полина Сыркина стала мамой во второй раз
33-летняя Полина Сыркина прославилась благодаря ролям в сериалах «Двойная жизнь» и «Однолюбы».
StarHit.ru 13:30
Общество
На открытие российского детсада привезли подставных детей
Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru 11:40
Спорт
Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги
RT на русском 15:49
Футбол
Дзюба вышел в лидеры по системе «гол+пас» в отборе Евро-2020
Вместе с форвардом сборной Израиля Эраном Захави, который отметился 8 забитыми мячами, Дзюба лидирует в отборе Евро-2020 по системе «гол+пас».
Чемпионат 15:41
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Авто
Mercedes-Benz представил в РФ новый микроавтобус Sprinter Tourist
Компания Mercedes-Benz Vans представила на Международной выставке COMTRANS-2019 новый премиальный туристический микроавтобус Sprinter Tourist.
Автоновости дня 10:11
Футбол
Карапетян – Бонуччи: уважаю то, чего ты достиг в футболе, но это позор
Напомним, что в прошедшем отборочном матче чемпионата Европы 2020 года между Арменией и Италией Карапетян был удалён с поля после столкновения с Бонуччи.
Чемпионат 07:27
Происшествия
Тело одного погибшего нашли под завалами пятиэтажки в Подмосковье
"В 20:40 было обнаружено тело погибшего рабочего под завалами обрушившейся здания", - сказали в пресс-службе в пятницу.
Интерфакс 14:59
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 7%
Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru 11:08
Кино
В сети опубликовали фрагмент фильма «К звездам» с Брэдом Питтом
В новом режиссера Джеймса Грэя «К звездам» сюжет повествует об астронавте.
ГЛАС.RU 12:15
Здоровье
В США уже третий человек скончался от курения электронных сигарет
Российская газета 16:17
Армия и оружие
Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Космос
Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем
Газета.Ru 17:22
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости 16:30
Игры
В новом трейлере The Surge 2 персонажи разрубают друг друга на части
Студия Deck13 Interactive презентовала новый трейлер экшена The Surge 2 под названием «Ты — это то, что ты убиваешь» (You are what you kill).
3DNews 14:13
Политика
Кадырову понравилась шутка Путина о рождаемости в Чечне и Дагестане
REGNUM вчера в 11:51
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Происшествия
Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку
В Вологодской области волонтёры на третий день поисков обнаружили живой двухлетнюю девочку, пропавшую в селе Красное Тарногского района после того, как мать оставила её без присмотра в песочнице.
RT на русском 06:48